Коварство льда

Зимняя рыбалка для одних серьезное хобби, а для других – сезонное развлечение. Кто-то не может представить свое существование без неподвижных посиделок у поруби с удочкой в руках, а кто-то считает данное увлечение опасным, приносящим угрозу не только здоровью, но и жизни. И не безосновательно.

Только за 9 месяцев 2021 года на территории Пуховичского района утонуло 4 человека.

Самая большая опасность, которая подстерегает как начинающих любителей зимней рыбалки, так и бывалых рыбаков – лед. Порой, не понимая всей серьёзности ситуации, рыбаки забираются как можно дальше от берега, в самые рыбные места. И проблема состоит в том, что именно в этих местах лед наиболее хрупкий. Часто можно услышать, как один или несколько человек отделились на льдине и их унесло течением, так как они, несмотря на печальный опыт других людей, решили пойти в отдаленные места по заснеженному льду, где нет других рыбаков.

Еще одна опасность связанная с риском для здоровья жизни – переохлаждение, вызванное тем, что рыбак провалился под лед.

Чтобы не оказаться в ледяной ловушке следуйте простым советам:

— ходить только по натоптанным тропам и не использовать механический транспорт на льду;

— если лед нестабилен – отступать к берегу о своим же следам;

— не забывать следить за состоянием льда;

— не пренебрегать личной экипировкой (одежда должна быть теплой, комфортной и не сковывать движения);

— не забыть взять с собой еду и горячее питье.

Кроме, того не стоит забывать про средства связи, которые помогут вызвать помощь в случае чрезвычайной ситуации и не в коем случае не употреблять спиртные напитки.

Собираясь выходить на лед, подумайте о том, какими последствиями это может обернуться для вашей семьи. Испытывать судьбу в погоне за уловом все же не стоит.

Старший помощник прокурора Пуховичского района юрист 1 класса,

В.К.Савицкий.