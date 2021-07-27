Краеведы полагают, что поселение Марьина Горка появилось на 400 лет позднее, чем принято считать

Краеведы полагают, что поселение появилось на 400 лет позднее, чем принято считать.

Много лет нас интересуют вопросы, когда же появилась Марьина Горка, с чего начинается история нашего города и какие документы об этом могут рассказать. Эта статья — рассуждение с указанием фактов, ссылок на документы, а также набор гипотез.

Открывая книгу “Памяць. Пухавiцкi раён”, можно найти следующую информацию относительно нашего города: “…Па пісьмовых крыніцах пасяленне вядома з XVI стагоддзя. Належала Радзівілам, Бужынскім, Ратынскім, Крупскім. Быў уладальнікам пасялення і міністр унутраных спраў Расіі Л.С. Макаў…” (страница 684). После прочтения этих строк мы обращались ко многим краеведам, исследователям нашего района, сами старались найти информацию, какие же письменные источники об этом свидетельствуют, ведь известно, что история города либо поселения для историков начинается с первого письменного упоминания. Есть документы, что часть Игуменского уезда принадлежала указанным родам, но название поселения Марьина Горка нами не было там обнаружено.

Документа, где можно увидеть упоминание Марьиной Горки в XVI веке, так и не удалось найти, что натолкнуло на мысль о том, что такого поселения просто не существовало в этот период. Возникает закономерный вопрос: а где найти доказательства? Самый верный источник информации в этом — карты.

Одна из наиболее подробных карт Минской губернии, где подписаны не только поселения, но и церкви, кладбища, болота и озера — военно-топографическая карта Минской губернии (1860-х годов). На ней обозначено большое количество небольших поселений: Люция, фольварок Анапров (сегодня деревня Шиманов Кут), где было всего 10 жителей по некоторым описаниям, Дайнова, Антоново и Новоселки, имение Подблонь и другие. Но нет Марьиной Горки. Конечно, можно предположить, что наше поселение было очень маленьким даже для такой стратегически важной карты, но это опровергается данными, которые появились в нашем распоряжении позднее.

Мы не остановили поиски информации, изучали новые и новые источники. Наиболее красноречивым оказалось обнаруженное в электронном архиве издание 1855 года, “Современник т. 52” (Санкт-Петербург, типография главного штаба императорского величества по военно-учебным заведениям). Оно содержит одну из первых публикаций “Записок о путешествии по Полесью и Белорусскому краю” Павла Шпилевского. В них автор описывает все места, которые он посетил, события, которые с ним приключились. Есть там упоминание и наших населенных пунктов: Марьиной Горки, Горельца, Омельно, Новоселок, Поречья, Турина. Марьина Горка в них упоминается при описании Новоселок: “Что же касается до самого названия “Новоселки”, то оно напоминает о старом селище или селе, которое, говорят старожилы, было некогда по ту сторону реки Цитовки, близ так называемой ныне Марьиной Горы, отстоящей от Новоселок в двух верстах…” (страница 369). Из этого описания мы видим, что поселение не называлось Марьиной Горкой — оно просто находилось рядом с горой, носящей такое название, а потом почему-то прекратило свое существование, но его история продолжена Новоселками…

На этом останавливаться не будем. Возьмем карту, на которую мы ссылались ранее, посмотрим масштаб, измерим расстояние от Новоселок до нынешнего кладбища (места, где была церковь) и увидим, что оно совпадает, а вот наш город Марьина Горка со своим центром находятся в другом месте…

Но продолжим читать Шпилевского: “Эта Марьина Горка имеет свои старинные предания, относящиеся к XVI столетию. Название Марьиной Горки произошло от того, что на этой горе построена приписная Новоселковская церковь, по случаю явления на этом месте чудотворного образа Пресвятой Марии Девы Богородицы. В честь этого явления и сама церковь на горе называется Марьиногорскою…” (страница 369). Из этого видим, что наше предположение находит свое подтверждение.

Шпилевский перечисляет известные нам легенды и говорит, что события, описанные в них по рассказам местных жителей, произошли примерно триста лет назад (экспедиция Шпилевского проходила в XIX веке. Отнимаем три века и получаем XVI век). Немного позже автор описывает события, которые пережила церковь, пожары и военные лихолетья (Отечественная война 1812 года), но отдельно останавливается на описании места: “Марьина Горка осенена довольно большими ветвистыми деревьями и бесчисленными кустарниками лиственницы и можжевельника, между которой виднеются разной величины кресты — надгробные памятники почивших: здесь устроено деревенское кладбище” (страница 370). Из Новоселок Шпилевский отправляется в деревню Кресты, как видим, что никакого поселения Марьина Горка он не упоминает. Стало быть, даже в 1850-х такого поселения не было. Но есть географическая точка, возвышенность, на которой расположено кладбище и церковь.

Возникает вопрос: когда же появилась Марьина Горка? Заштатный клирик Минской епархии протоиерей Федор Кривонос в журнале “Зрок” сообщает, что недалеко от центра нынешнего города действительно существовала Марьина Горка. В середине XVIII века на ее вершине стоял обычный деревянный крест, который можно было увидеть издалека. В то время рядом с этим возвышением еще никто не жил. Одноименное поселение возникло тут значительно позднее и получило свое название от этой горы. Относительно чего он сделал свои выводы, нам неизвестно. К сожалению, с первоисточником ознакомиться не удалось и журнал мы не видели, но, судя по описанию, это очень похоже на то, что написано у Шпилевского.

Мы стали изучать вопрос и нашли упоминание, что есть описание нашего города в начале XX столетия. Это воспоминания старожила И.Л. Слободера, которые хранятся в районной библиотеке. В них речь идет о том, что в начале ХХ столетия город был представлен двумя основными улицами (сегодня это улицы Андреевская и Октябрьская). Других застроенных улиц не было, а жители главным образом работали на железной дороге. Теперь подумайте: может ли поселение, появившееся в XVI веке, иметь только две четко обозначенные улицы, которые бы шли параллельно железной дороге, построенной во второй половине XIX века, да еще и по обе ее стороны без ответвлений и более старых построек? Конечно же, нет. А, значит, наша родная Марьина Горка начала свое развитие с началом строительства железной дороги как таковой (информацию мы нашли в книге Ю.В. Татаринова “Города Беларуси в некоторых интересных исторических событиях. Минщина”). Есть этому еще одно подтверждение: самые старые строения тоже относятся к XIX веку.

Кому же мы обязаны появлением населенного пункта с названием Марьина Горка? Этот вопрос мы раскроем в рамках гипотезы. Вероятнее всего, Льву Савичу Макову. Одним из доказательств нашей гипотезы может выступить обнаруженная нами в архивах переписка. Зная особое почитание Маковым религии, внимание к распространению православия, можно предположить, что он называл свое имение “Марьина Горка” из-за особой близости к святому месту. Переписка, которая содержится в издании “Минская старина. Труды Минского Церковного Историко-Археалогического комитета. Выпуск 3. 1911 год” содержит следующее письмо, датированное 17 августа 1880 года: “Ваше Высокопреподобие, достопочтенный Отец Фердинанд. Благодарю Вас за приветственную телеграмму с днем моего рождения. Что мне сказать на последнее письмо Ваше? О поездке Л.С.М. [Л.С. Макова] куда-либо столько же знаю, как и Вы. Он в начале июля посетил меня и говорил, что думает в конце лета побывать на несколько дней в своем имении. Всего лучше знают о времени его приезда в Марьиной Горке (в этом месте стоит сноска, что это имение ст. секретаря Л.С. Макова), и она от Вас недалеко; можно справиться у отца Иоанна Русецкаго…”. Таким образом, видим, что Лев Маков сам называл свое имение не официальным названием Подблонье, а Марьина Горка. Зная его роль в строительстве церкви, сельскохозяйственной школы, мы приходим к выводу, что именно он так и назвал наше поселение и свое имение, а исторический центр нашего города — это его усадьба, где сегодня поправляют здоровье дети из всей области.

Дмитрий КРИВОШЕЙ,

Илья КОРНИЕНКО.