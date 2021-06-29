Краткая сводка от пуховичских спасателей с 21 июня по 27 июня

Жаркая погода, установившаяся на прошлой неделе, отразилась и на работе спасателей: за неделю подразделения Пуховичского РОЧС выезжали 9 раз на тушение мусора, 1 раз на тушение сухой растительности, 1 раз на пригорание пищи на плите, 3 раза на тушение пожара в домах и гараже. Также на прошедшей неделе зарегистрирован случай возгорания в лесу.

22 июня произошел пожар в дачном доме в садоводческом товарище «Огонек» около д. Заболотье Пережирского сельского Совета. В результате пожара дачный дом уничтожен полностью. Причина пожара устанавливается.

27 июня произошел пожар в двухквартирном жилом доме по улице Толстого в г. Марьина Горка. В результате пожара крыша дома уничтожена полностью, выгорела веранда одной из квартир. Причина пожара устанавливается.

27 июня произошел пожар в гараже в д.Веробъевка Новопольского сельского Совета. В результате пожара крыша строения уничтожена полностью, гараж выгорел изнутри. Причина пожара устанавливается.

27 июня поступило сообщение о возможном пожаре в квартире в п. Свислочь Свислочского сельского Совета. По прибытии подразделений Пуховичского РОЧС установлено, что в квартире в доме 5 по улице Солнечная п. Свислочь произошло пригорание на плите оставленной без присмотра пищи. Пострадавших нет.

Пуховичский РОЧС напоминает: не оставляйте без присмотра подогреваемую и готовящуюся пищу на плите. Телефон службы спасения – 112.