Кратко об итогах

В 2020 году Солигорским межрайонным комитетом государственного контроля (далее – межрайонный комитет) продолжена работа по осуществлению государственного контроля за выполнением бюджета, соблюдением бюджетного законодательства, использованием государственной собственности, исполнением актов Президента Республики Беларусь, Парламента, Правительства и других государственных органов, регулирующих отношения государственной собственности, а также по иным вопросам, затрагивающим приоритетные направления в экономической, социальной и иных сферах деятельности.

В 2020 году межрайонным комитетом проведено 4 проверки и 17 мониторингов.

Специалистами межрайонного комитета проведен ряд контрольных мероприятий касающихся доходной части бюджета. В рамках одного из таких мониторингов проверено соблюдение управленцами государственных учреждений установленных обязательных требований по пополнению бюджета полученными от сдачи в аренду субъектам хозяйствования переданного им на праве оперативного управления государственного имущества, установлен ряд нарушений.

Руководители таких учреждений, которым государство безвозмездно передало имущество для осуществления их уставной деятельности, понимая требования об обязательности отчислений в бюджет части полученной выручки от такой деятельности но, не желая этого, путем подмены гражданско-правовых понятий сумели «обойти» требования законодательства. Таким образом, сокрытыми от бюджета оказались денежные средства в размере более 480 000 рублей. Госконтролем предложено последним добровольно возвратить в казну указанную сумму, в противном случае будут применены меры принуждения с расчетом пени и дачей правовой оценки действиям таких лиц.

По результатам контрольных мероприятий в части расходования бюджетных средств также выявлялись нарушения, принимались меры по их устранению. За 2020 год обеспечен возврат в бюджет незаконно использованных средств в размере 2 423 654 рубля. Предотвращено незаконных выплат из бюджета по уже принятым обязательствам в размере 4 509 282 рубля.

Помимо бюджета пристальное внимание уделялось и правомерности расходования средств госпредприятий. По результатам проделанной работы сокращено расходов госпредприятий в размере 682 2014 рублей.

При одновременном документировании нарушений устанавливались и причины, приведшие к ним, что позволяло своевременно принимать меры по их устранению, а также виновные лица. За 2020 год к дисциплинарной ответственности привлечено 60 лиц, к административной 40, общая сумма штрафа по которым составила 109 041 рублей. В 9 случаях в действиях виновных установлено наличие признаков уголовно-наказуемых деяний. По таким материалам, во взаимодействии с правоохранительными органами, возбуждено 9 уголовных дел.

Не оставлены без внимания и вопросы полноты уплаты налогов. В рамках 2 самостоятельных и 3 проведенных совместно с органами финансовых расследований проверках субъектов хозяйствования, приняты меры по возврату в бюджет налога от доходов физических лиц в размере более 1 000 000 рублей, неполная уплата которых произошла по причине умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в налоговые декларации. Возбуждено 3 уголовных дела.

Не без сожаления следует констатировать о традиционности ежегодного выявления фактов сокрытия падежа животных на молочнотоварных фермах сельхозпроизводителей. По результатам внеплановой проверки установлены и задокументированы факты сокрытия падежа КРС в количестве 74 головы, причинение ущерба в размере 33 000 рублей, внесение недостоверных сведений в статистическую отчетность, многочисленные нарушения ветсанправил, приведшие к падежу КРС, законодательства об идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и другие. По результатам проверки вынесено 2 предписания об устранении нарушений, приняты меры по взысканию ущерба, возбуждено 2 уголовных дела.

Важнейшим направлением в деятельности межрайонного комитета являлось тесное взаимодействие с населением, рассмотрение обращений граждан, что позволило своевременно и объективно установить имеющиеся проблемы и принимать меры по их разрешению. Проблемные вопросы, поступающие от жителей, берутся на особый контроль до полного их рассмотрения.

В 2020 году рассмотрено 40 обращений граждан и юридических лиц. Руководством межрайонного комитета проведено 4 прямых линии, на личном приеме принят 41 гражданин.

Межрайкомитетом рассмотрено обращение жильцов дома №7 г.п.Уречье Любанского района на бездействие местных органов власти по капитальному ремонту дома. Жильцы отселены в маневренный жилой фонт десять лет назад, работы по капитальному ремонту дома не осуществлялись, что приводило к ухудшению его технических характеристик.

При вмешательстве межрайкомитета установлена экономическая нецелесообразность капитального ремонта дома (стоимость ремонта 1м2 превышала в 2 раза стоимость нового строительства). Реакцией местных властей на требования межрайкомитета стало решение о нецелесообразности ремонта, проведена оценка стоимости квартир, собственникам выплачена компенсация, нанимателям предоставлено арендное жилье.

Аналогичная ситуация возникла и в г. Слуцке. Жильцы дома №40 по ул. Вечеркевича обратились в межрайкомитет на бездействие с 2015 года со стороны местных органов власти на предмет соответствия установленным для проживания санитарным и техническим требованиям дома, не принятие мер, предусмотренных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2013 №221.

После направления информационного письма и проведения рабочих совещаний с представителями Слуцкого райисполкома и ГУ «ЖКХ Минской области», организована и проведена процедура объективного обследования дома специализированной организацией. По результатам предоставлен вывод об экономической нецелесообразности капитального ремонта, проведение которого не обеспечит приведение основных эксплуатационных показателей дома современному уровню. На сегодняшний день принимаются меры по определению рыночной стоимости квартир для выплаты их собственникам компенсаций, производятся ремонтные работы в арендном жилье для заселения нанимателей непригодных для проживания квартир.

При рассмотрении коллективного обращения работников Станции скорой медицинской помощи УЗ «Солигорская ЦРБ» установлены нарушения законодательства о труде. По принятым межрайкомитетом мерам произведен перерасчет заработной платы и произведены доплаты в размере 18 700 руб. Должностные лица УЗ «Солигорская ЦРБ» привлечены к адмнистративной ответственности.

Объективности ради следует отметить, что на содержание Солигорского межрайонного комитета государственного контроля из казны страны за 2020 год потрачено немногим более 126 000 рублей.

Председатель Солигорского межрайонного

комитета государственного контроля

Д.И.Ахрем