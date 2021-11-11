Коротко о разном 

Крупнейшая общественная организация поддержала медиков Пуховичского района

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Президиум Совета Минского областного объединения профсоюзов принял решение о проведении областной акции “Профсоюзы Минщины — медикам с благодарностью!”,  чтобы поддержать медицинских работников в это непростое время,  когда они напряженно работают,  спасая жизни людей и оказывая всю необходимую медицинскую помощь  в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Задача профсоюзов — проявлять заботу о людях,  оказывать помощь в трудных жизненных ситуациях,  обеспечивать поддержку в решении сложных вопросов. Накануне Дня Октябрьской революции  председатель областной организации профсоюза работников государственных и других учреждений Владимир Филимонов и председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов  Людмила   Гулякевич посетили Марьиногорскую центральную районную больницу, где развернут инфекционный госпиталь, в котором проходят лечение люди, заболевшие коронавирусной инфекцией.

— Стоит ли говорить о том, как непросто сегодня работать медикам? Чтобы  их поддержать, мы решили  передать им денежный  сертификат от областной профсоюзной  организации и  продуктовые наборы от районного объединения профсоюзов, —  говорит Людмила Федоровна. — И,  безусловно, выразить слова благодарности за труд, терпение, профессионализм.

Владимир Филимонов также поблагодарил коллектив  Марьиногорской ЦРБ  в  лице главного врача   Людмилы  Жариновой и главной медсестры, председателя  первичной  профсоюзной организации Светланы Дешкович за чуткое,  добросовестное отношение к  людям,  высокий  профессионализм.

 

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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