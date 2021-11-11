Крупнейшая общественная организация поддержала медиков Пуховичского района

Президиум Совета Минского областного объединения профсоюзов принял решение о проведении областной акции “Профсоюзы Минщины — медикам с благодарностью!”, чтобы поддержать медицинских работников в это непростое время, когда они напряженно работают, спасая жизни людей и оказывая всю необходимую медицинскую помощь в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Задача профсоюзов — проявлять заботу о людях, оказывать помощь в трудных жизненных ситуациях, обеспечивать поддержку в решении сложных вопросов. Накануне Дня Октябрьской революции председатель областной организации профсоюза работников государственных и других учреждений Владимир Филимонов и председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич посетили Марьиногорскую центральную районную больницу, где развернут инфекционный госпиталь, в котором проходят лечение люди, заболевшие коронавирусной инфекцией.

— Стоит ли говорить о том, как непросто сегодня работать медикам? Чтобы их поддержать, мы решили передать им денежный сертификат от областной профсоюзной организации и продуктовые наборы от районного объединения профсоюзов, — говорит Людмила Федоровна. — И, безусловно, выразить слова благодарности за труд, терпение, профессионализм.

Владимир Филимонов также поблагодарил коллектив Марьиногорской ЦРБ в лице главного врача Людмилы Жариновой и главной медсестры, председателя первичной профсоюзной организации Светланы Дешкович за чуткое, добросовестное отношение к людям, высокий профессионализм.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.