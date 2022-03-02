Петр КОЗАК: “За хороший результат — хорошее вознаграждение”

КСУП “Агро-Оберег” занесено на районную Доску почета

Прошедший год для коллектива КСУП “Агро-Оберег” был успешным. Получен неплохой урожай зерновых, несмотря на все капризы погоды. Реализовано государству 10246 тонн молока. Это значительная прибавка к уровню предыдущего года. И за всеми этими показателями стоит напряженный труд всего коллектива хозяйства. Руководитель сельхозпредприятия Петр Козак считает, что сработали за прошлый год неплохо: по животноводству рост продукции составил 102,1 процента, по выращиванию КРС — 102,8, по молоку — 101,9 процента. Немного подкачала отрасль растениеводства, но, учитывая все сложности, сработали в общем хорошо.

— Мы проанализировали итоги нашей работы, сделали определенные выводы. И надеемся, что с учетом наших технологических подходов, погоды и людских ресурсов в этом году мы должны выйти на запланированные показатели. Они не такие высокие — 102 процента. Мы сегодня доим около 20 литров молока в сутки от коровы. Плюсуем уже к уровню прошлого года.

Сегодня выходят на первый план вопросы соблюдения технологий, профессионализма работников всех служб и обслуживающего персонала. Уже нельзя просто накормить буренку сбалансированными кормами. Надо понимать, как это сделать, чтобы надои гарантированно увеличивались.

Одна из основных проблем сегодня для нашего хозяйства — сохранить здоровое поголовье и уменьшить выбытие. Сможем это сделать — увидим совершенно другие результаты.

К сожалению, у нас старая система содержания скота: 60 процентов находится на привязном и 40 процентов на беспривязном содержании. Поэтому многое зависит от профессионализма людей, которые отвечают за эти вопросы. Несколько лет в нашем хозяйстве работает главным зоотехником Наталья Таранченко, которая состоялась как умелый организатор. Укрепили мы и ветеринарную службу за счет молодежи. Сегодня в хозяйстве уже 6 специалистов ветеринарной службы. Ирина Знак пришла к нам в хозяйство из Минска. Я очень доволен результатом ее работы. Мы таким образом укомплектовали ветеринарную службу полностью и надеемся на хороший результат. Но нужно время: животноводство — живой организм, и работать в этой отрасли непросто.

Планы на текущий год у нас серьезные. Например, построить новые помещения доильно-молочного блока на ферме “Дудичи-2”. Это практически новый комплекс на 800 голов. На нем будет достаточно 6 операторов машинного доения. А сегодня на ферме работает 8 человек. Плюс подменные операторы.

Людей, к сожалению, не хватает, а уровень производства растет. Проблему выращивания телят от рождения до двух месяцев мы решили. Сейчас сосредоточили внимание на выращивании до года. Будем строить для них еще два помещения в Бахаровичах и Дудичах.

Мне приятно отметить, что у нас трудятся трудятся операторы, которые добиваются лучших результатов не только в хозяйстве, но и в районе. Это Вера Хилько, которая работает на МТФ “Дудичи-2”, Марина Граблюк на МТФ “Гребень”, Марина Воронова на МТФ “Дудичи-1”, на ферме “Новополье” — Ольга Шило-Местовская. Среди лучших и операторы по выращиванию молодняка Анна Осипук, Елена Булак.

Мы гордимся династией животноводов Барановых с МТФ “Дудичи-2”. Валентина трудится заведующей одной из самых крупных ферм, где содержится около полутора тысяч голов скота. Ее муж Николай — животновод, а сын Виталий — оператор по выращиванию молодняка.

В агрономию пришла молодая смена. Возглавил отрасль Максим Шабан. Толковый, старательный, у него все получается. Уже год работает агроном-семеновод, а теперь берем на работу агронома-химика.

Я считаю, что специалистов нужно готовить. Берем сначала студентов на практику. Месяц-два они работают у нас, и мы смотрим, как они себя проявляют, интересно ли им то, чем они занимаются, готовы ли взять на себя ответственность, станет ли это делом их жизни. Создаем при этом молодежи нормальные условия для жизни и труда.

В прошлом году мы привели в порядок мехдвор, построили бытовку механизаторам. Обновили комбайновый парк: купили три комбайна.

У нас сложился хороший коллектив механизаторов: Николай Лепешка, Анатолий Савич, Василий Брандт, Федор Ходыко, Сергей Граблюк, Денис Монтик…

В этом году задача номер один для нас — отработать систему заготовки качественного сенажа, обеспечить наше животноводство качественными кормами. Для этого мы приобрели еще один измельчитель. Занимаемся структурой многолетних трав. Возможно, будут меньше объемы заготовки, но качество должно быть гораздо выше.

Очень важным для людей, живущих и работающих на селе, является хорошее жилье. Два года назад мы начали воплощать свою жилищную программу: реконструируем и восстанавливаем все жилье, которое было в хозяйстве. Пять квартир заселили в прошлом году в Дудичах, Новополье.

В Озеричино сделали реконструкцию бывшего дома механизатора. Получилось четыре квартиры. Две уже заселили: в одной разместилась семья оператора машинного доения, а в другой — бухгалтер. Сейчас ведем реконструкцию под жилье административного здания в Озеричино. Весной начнем его заселять. Также начали строить восьмиквартирный жилой дом в деревне Новополье, в котором будет четыре двухкомнатные и четыре трехкомнатные квартиры. В августе справят новоселье сразу восемь семей. Планируется построить еще два таких дома.

Ну, а что касается материального благополучия, то в январе средняя заработная плата наших работников составила 1,5 тысячи рублей. За хороший результат — и хорошее вознаграждение.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.