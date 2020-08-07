Кто лучший стрелок из охотничьих гладкоствольных ружей показали районные соревнования

Недавно состоялись районные соревнования по стрельбе из охотничьих гладкоствольных ружей, организованные Пуховичской районной организацией БООР. Свои команды (по три стрелка в каждой) выставили одиннадцать охотколлективов, а в индивидуальных соревнованиях приняло участие 59 человек.

Условия состязания были традиционными: участник производил три выстрела пулевыми патронами по стационарной мишени, установленной на расстоянии 50 метров, а затем дробовыми патронами по летящей тарелочке (также три выстрела).

Соревнование длилось несколько часов. Судьям пришлось пройти немало кругов, чтобы зафиксировать попадания.

Под поднятым на флагштоке флаге Белорусского общества охотников и рыболовов состоялось награждение победителей. Тройку призеров в командном зачете составили команды Дукорского, Дричинского и Горелецкого охотколлективов. А в индивидуальном соревновании первое место занял член Пуховичской районной организации БООР Василий Клевко из Минска. Лишь одно очко уступил ему Олег Горбацевич из Дукорского охотколлектива. Третий результат показали два стрелка: Игорь Шинкаревич из Горелецкого охотколлектива и Александр Папельский, который выступал за Пуховичский охотколлектив. Однако приз достался Игорю, который удачнее провел дополнительную стрельбу.

Отдельно соревнования проводились среди штатных работников охотхозяйства и председателей охотколлективов. Призерами этих соревнований стали егери Анатолий Ходачек, Михаил Баханович и председатель Блужского охотколлектива Владимир Леус.

Андрей ГЕОРГИЕВ.