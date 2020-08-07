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Кто лучший стрелок из охотничьих гладкоствольных ружей показали районные соревнования

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Исполняющий обязанности директора Пуховичской РОС РГОО «БООР» Дмитрий Шарков вручает приз Василию Клевко.

Недавно состоялись районные соревнования по стрельбе из охотничьих гладкоствольных ружей,  организованные Пуховичской районной организацией БООР. Свои команды (по три стрелка в каждой) выставили  одиннадцать охотколлективов, а в  индивидуальных соревнованиях приняло участие 59 человек.

Условия состязания были традиционными: участник производил три выстрела пулевыми патронами по стационарной мишени, установленной на расстоянии 50 метров, а затем дробовыми патронами по летящей тарелочке (также три выстрела).

Соревнование длилось несколько часов. Судьям пришлось пройти немало кругов, чтобы зафиксировать попадания.

Под поднятым на флагштоке флаге Белорусского общества охотников и рыболовов состоялось награждение победителей. Тройку призеров в командном зачете составили команды Дукорского, Дричинского и Горелецкого охотколлективов. А в индивидуальном соревновании первое место занял член Пуховичской районной организации БООР Василий Клевко из Минска. Лишь одно очко уступил ему Олег Горбацевич из Дукорского охотколлектива. Третий результат показали два стрелка: Игорь Шинкаревич из Горелецкого охотколлектива и Александр Папельский, который выступал за Пуховичский охотколлектив. Однако приз достался Игорю, который удачнее провел дополнительную стрельбу.

Отдельно соревнования проводились среди штатных работников охотхозяйства и председателей охотколлективов. Призерами этих соревнований стали егери Анатолий Ходачек, Михаил Баханович  и председатель Блужского охотколлектива  Владимир Леус.

Андрей  ГЕОРГИЕВ.

 

 

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