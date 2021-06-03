Кто на самом деле хотел посадки самолета в Минске? ОНТ показало расследование о рейсе Афины-Вильнюс

На телеканале ОНТ вышло расследование об экстренной посадке самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс, в Минске. В фильме восстановили хронологию событий, показали свидетельства пассажиров и признания задержанного Романа Протасевича, сообщает БелТА.

В расследовании отметили, что 23 мая в 12.25, когда самолет еще был над Украиной, на электронную почту Национального аэропорта Минск пришло письмо о минировании авиаборта. Через 5 минут диспетчеры передали информацию пилотам — борт как раз вошел в воздушное пространство Беларуси — и рекомендовали приземлиться в Минске.

Переговоры между ними продолжались почти 15 минут, параллельно командир судна связывался со своей авиакомпанией и, возможно, с аэропортом Вильнюса. За это время самолет успел подлететь практически к границе с Литвой.

«За эти 14 минут он оказался уже в районе Лиды — до государственной границы чуть более 25 км, до аэропорта Вильнюса — порядка 78 км. Боинг-737 шел на скорости 900 км/ч. Простые цифры математики: за минуту воздушное судно пролетает 15 км, через сколько он должен был пересечь государственную границу и оказаться в воздушном пространстве Литвы — две минуты. Но командир гражданского судна принял решение в этом районе выполнить вираж. После выполнения половины виража он взял курс в аэропорт Минск-2. Его никто не принуждал, ему никто не давал команду, ему только рекомендовали. Он мог не выполнить, и его через две минуты не было бы в воздушном пространстве Беларуси, он был бы в Литве», — отметил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Игорь Голуб.

В 13.24 лайнер остановился в аэропорту. После досмотра багажа и пассажиров ничего чрезвычайного обнаружено не было.

По информации телеканала, Роман Протасевич вышел из самолета одним из последних, после досмотра он спокойно проследовал в автобус. Когда он только еще стоял в очереди на паспортном контроле, вдруг в интернете начала появляться информация о принудительной посадке самолета и задержании Романа Протасевича. Первым ее опубликовал в социальных сетях Франак Вечерка. Но даже через полчаса, когда его сообщения разошлись по средствам массовой информации, Роман Протасевич спокойно проходил контроль в аэропорту.

Кто знал, что рейсом летит Роман Протасевич? В Беларуси, подчеркивают авторы фильма, не знали и не могли знать эту информацию. К данным о пассажирах доступ есть только у трех сторон: в аэропортах вылета и прилета и у авиакомпании.

На допросе Роман Протасевич заявил, что у него был достаточно напряженный конфликт с одним человеком. И единственный раз, когда он сообщил о своем передвижении, это была публикация в рабочем чате за 40 минут до вылета в Вильнюс. «Как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!» — обратил внимание обвиняемый. По его мнению, такое совпадение не случайно.

Возможно, не случаен еще один факт: задержание белоруса в минском аэропорту произошло после подробного и громкого заявления Светланы Тихановской об этом инциденте в ее Telegram-канале.