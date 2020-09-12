Кто-то из родителей ходит с детьми в парк, кто-то в кинотеатр, а кто-то — на митинги…

Что движет человеком, который тянет за собой детей в эмоционально разогретую толпу митинга, — никто внятно не скажет.

Ты скажешь, что ты за «честные выборы», да кто ж против? Но какое отношение к этому имеет несовершеннолетний пацан/пацанка, у которых и избирательных прав-то пока никаких?..

Тебе не нравится, когда твой ребенок оказывается свидетелем ссоры или скандала между родителями; но зачем тогда тащить ребенка в эпицентр скандала вселенского масштаба, в которое может превратиться любое массовое мероприятие, а тем более несанкционированное, с потенциальным противостоянием силовым структурам?!

Ты скажешь, что тебе не нравится идеологическая повестка дня, которая тебе якобы навязывается. Но чего тогда сам навязываешь такую же повестку своему ребенку, когда вместо парка или кино (куда он с удовольствием сходил бы с родителями), он вынужден довольствоваться сценами противостояния?!

Подобных, в чем-то даже риторических, вопросов, можно придумать еще с десяток-другой; но сути это не меняет: что делает ребенок в толпе взрослых дядек и теток?

В действительности, ответ на этот вопрос есть, и ответ этот банален как все нас окружающее: взрослые — трусы.

Когда они идут с детьми на несанкционированный митинг с потенциальным противостоянием силовым органам, мотив у них только один: с детьми не тронут.

А трогать и не надо: грохот взрывающейся гранаты с экрана ТВ и внезапный грохот светошумовой гранаты у тебя под носом — не одно и то же. Впечатлений (а то и психологической травмы) может оказаться — на всю оставшуюся жизнь…

К чему мы обо всем об этом? Да все о том же, о Кодексе административных правонарушений, в котором есть статья (23.34) не только «о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий», но и статья (9.4) о «невыполнении обязанностей по воспитанию детей» с перечнем штрафов. Как оказалось, статья эта в последний месяц оказалась едва ли не самой массовой по применению в пристоличной области. В вердиктах заседаний КДН — сплошь «невыполнение родительских обязанностей в части защиты детей» и «подвергать опасности жизнь и здоровье детей». И ведь не поспоришь: в эпицентре неуправляемой толпы и взрослому человеку небезопасно. Немигу, с несколькими десятками молодых людей (не детей даже), растоптанных и раздавленных толпой, уже все забыли…

Был бы жив Владимир Маяковский, однозначно бы закончил свой знаменитый стишок словами:

Слушайте детишки:

Митинговать — не хорошо!

Лучше — читать книжки!

Остается добавить следующее.

По словам заместителя председателя Комиссии по делам несовершеннолетних Минского облисполкома Ларисы Асанович, на следующей неделе будут подведены итоги участия детей в несанкционированных мероприятиях Минского региона. МЛЫН.BY следит за развитием событий.

Источник: Млын.бай