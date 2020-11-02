Кто в ответе за здоровье работников — рейд по предприятиям города

В сложной эпидемиологической обстановке, вызванной распространением коронавируса, каждое предприятие и каждая организация должны быть особенно заинтересованы в сохранении здоровья своих работников. И степень этой заинтересованности выражается в том, насколько добросовестно на местах выполняется рекомендованный Минздравом Республики Беларусь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом.

Увидеть результаты работы, проделанной в этом направлении на предприятиях города, я попыталась в сопровождении врача-гигиениста районного центра гигиены и эпидемиологии Юлии Литвинович.

Даже в спокойной эпидобстановке наше законодательство обязывает нанимателей принимать необходимые меры по профилактике и предупреждению профессиональных и других заболеваний работников, — говорит Юлия Литвинович. — А сегодня тем более, потому что, во-первых, коронавирус — это серьезная угроза для здоровья и жизни человека. Во-вторых, коронавирус — это контагиозное заболевание: если заболел один человек, то, скорее всего, заболеют и контактировавшие с ним люди. В-третьих, заболевший человек уходит на больничный лист не на несколько дней, а на значительно более длительный срок, что не может не отразиться на деятельности предприятия. Все это должно стать причиной для проведения самой серьезной разъяснительной работы в трудовых коллективах и основанием для того, чтобы на местах были приняты все рекомендованные меры по профилактике заболеваемости среди работников. Каждый руководитель имеет право написать соответствующий приказ по предприятию. И, насколько я знаю, эти мероприятия по предупреждению распространения коронавируса начали проводиться в начале этого года.

Первым предприятием, которое мы навестили во время рейда, было ООО «Пуховичимясопродукт». Понятно, что в цеха, куда и в спокойное время вход ограничен, мы не попали. А в офисном здании, поговорив с работниками, убедились, что с мероприятиями по профилактике они знакомы. В помещениях люди сидят на безопасном расстоянии, пользуются защитными масками, санитайзерами. Проводится ежедневная термометрия.

Но в составе предприятия есть и сеть магазинов. Встретиться с начальником торгового отдела Надеждой Лукашевич у нас не получилось в этот день именно потому, что она объезжала торговые объекты с целью проверки соблюдения мер профилактики. Сделали это и мы, завернув в магазин «Мой мясной» на улице Чапаева. Врасплох продавцов мы не застали. Маски, перчатки — все было в наличии и использовалось по назначению. На входе имелся санитайзер с указанием налитого дезсредства. Разграничительные линии с весны поизносились, но не заметить их невозможно. Впрочем, с новыми лентами проблем нет: они предприятием закуплены.

Второй нашей контрольной точкой стал городской транспорт. На конечной остановке в микрорайоне «Крыница» мы подошли к рейсовому автобусу. Картина, нужно сказать, меня не удивила абсолютно, потому что я ежедневно ее наблюдаю по утрам: из пассажиров (заняты были почти все сидячие места) только один ребенок был в маске. Кондуктор маску имела, но надевать не спешила. Перчатки, по ее словам, также имелись.

Какие выводы напрашиваются? Нерадостные. Несмотря на то, что вся необходимая информация о мерах профилактики руководством «Автомобильного парка № 19» филиала ОАО «Миноблавтотранс» до работников доводится, выполнять их они не торопятся. Между тем, работа кондуктора сопряжена с нахождением не просто в людном, а в очень людном месте, где ездят и не совсем здоровые граждане. Причем совершенно не озабоченные тем, чтобы кашлять в маску или платок. Да и в обратном случае: заболевший кондуктор определенно опасен для пассажиров. Где-где, а в автобусе дистанцирование невозможно соблюдать. Поэтому неплохо было бы со стороны автопарка проявить и сознательность, и твердость: почему бы водителю не объявлять по громкой связи о том, что ездить в транспорте можно только при наличии масок? Неделя-другая, и что-то сдвинулось бы с места, я думаю. Тем более, маски давно перестали быть дефицитом. Однако, чтобы проявлять заботу о пассажирах таким образом, необходимо и самим работникам автопарка следовать требованиям.

Следующим предприятием, куда мы попали в этот день, было ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод». Пройти в офисное здание сегодня без предварительной договоренности невозможно: еще весной был установлен видеодомофон, и дверь закрыта весь день. Секретарь в приемной видит того, кто пришел, выясняет причину визита и передает информацию сотрудникам предприятия. Далее общение проходит после принятия необходимых мер безопасности или удаленно. На входе в офис установлен не только санитайзер: имеется также коврик с дезсредством. Антисептики есть у каждого сотрудника на рабочих местах. В помещениях проводят обработку всех поверхностей, ручек дверей, перил. По словам директора предприятия Александра Конченко, дезинфицирующих средств с начала эпидемии было закуплено на сумму 2500 рублей.

Справочно: С 7 марта 2020 года инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения.

— Мы стараемся соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса, — говорит Александр Конченко. — Каждый человек для нас дорог, поэтому обеспечить соблюдение мер безопасности — одна из главных задач сегодня. Если на местах люди будут их выполнять, то такой же стереотип поведения перенесется и в обычную жизнь. Это станет нашей привычкой.

В результате небольшого мониторинга мы смогли убедиться, что там, где мы побывали, все в курсе сложной эпидемиологической обстановки. Руководство предприятий побеспокоилось о выполнении рекомендаций по профилактике. Но вот победить «человеческий фактор», который легкомысленно относится к происходящему, удается не везде. А потому мое представление о хорошем руководителе в данный момент несколько изменилось и теперь зависит от того, насколько он требователен и последователен в действиях, направленных на сохранение здоровья своих подчиненных и окружающих людей.

Елена ШАНТЫКО.