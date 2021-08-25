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Кто восстановил землянки в урочище Боруслово?

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В краю партизанском…

 

Когда-то мест, где были восстановлены партизанские землянки, в районе  было несколько. И это вполне объяснимо: Пуховщина — край партизанский. Здесь постоянно базировалось и действовало несколько крупных соединений народных мстителей. Через некоторое время после окончания Великой Отечественной войны бывшие партизаны начали проводить встречи в знаковых для себя местах. И там восстановили землянки, чтобы и самим вспомнить боевую молодость, и показать своим детям и внукам, в каких условиях они жили и воевали.

Для бывших партизан бригады «Пламя», их родных и близких, жителей близлежащих деревень, переживших ужасы оккупации, таким местом стало урочище Боруслово. Здесь расположено партизанское кладбище, где похоронены погибшие в годы Великой  Отечественной  войны  народные  мстители  и  мирные  жители  —  всего  350 человек.  Рядом с ним были воссозданы две партизанские землянки.

Время не щадит ни людей, ни того, что было сделано их руками. Настилы землянок рухнули, перекрыв вход в них. По просьбе неравнодушных местных жителей исправить это решили военнослужащие войсковой части 89417, которые взяли шефство над  мемориальным  комплексом.  Помогал  им  Пуховичский лесхоз, снабдивший необходимой древесиной.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

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