Кто восстановил землянки в урочище Боруслово?

В краю партизанском…

Когда-то мест, где были восстановлены партизанские землянки, в районе было несколько. И это вполне объяснимо: Пуховщина — край партизанский. Здесь постоянно базировалось и действовало несколько крупных соединений народных мстителей. Через некоторое время после окончания Великой Отечественной войны бывшие партизаны начали проводить встречи в знаковых для себя местах. И там восстановили землянки, чтобы и самим вспомнить боевую молодость, и показать своим детям и внукам, в каких условиях они жили и воевали.

Для бывших партизан бригады «Пламя», их родных и близких, жителей близлежащих деревень, переживших ужасы оккупации, таким местом стало урочище Боруслово. Здесь расположено партизанское кладбище, где похоронены погибшие в годы Великой Отечественной войны народные мстители и мирные жители — всего 350 человек. Рядом с ним были воссозданы две партизанские землянки.

Время не щадит ни людей, ни того, что было сделано их руками. Настилы землянок рухнули, перекрыв вход в них. По просьбе неравнодушных местных жителей исправить это решили военнослужащие войсковой части 89417, которые взяли шефство над мемориальным комплексом. Помогал им Пуховичский лесхоз, снабдивший необходимой древесиной.

Наталья ПАРХОМЧИК.