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Кубок Витебска по тхэквондо завоевал Захар Богданович!

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Три боя — три победы!

— Каждый раз, когда мой сын выходит на ринг, я переживаю не на шутку, — рассказывает Лидия Богданович. — И этот раз не был исключением. Однако это того стоило, ведь  победа оказалась по-настоящему блестящей! Захар уверенно прошел три боя и во всех вышел победителем. Но это еще не все. В разделе туль нашему мальчику тоже не было равных! В итоге  коллекцию медалей пополнили еще две, и обе за первые места!

 

Станислав БЕЛОУСОВ.

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