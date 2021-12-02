Кубок Витебска по тхэквондо завоевал Захар Богданович!

Три боя — три победы!

— Каждый раз, когда мой сын выходит на ринг, я переживаю не на шутку, — рассказывает Лидия Богданович. — И этот раз не был исключением. Однако это того стоило, ведь победа оказалась по-настоящему блестящей! Захар уверенно прошел три боя и во всех вышел победителем. Но это еще не все. В разделе туль нашему мальчику тоже не было равных! В итоге коллекцию медалей пополнили еще две, и обе за первые места!

Станислав БЕЛОУСОВ.