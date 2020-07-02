Культурное видеолето: “Колыбельная для русалки” и “Такое веселое лето”

С приходом лета очередной интересный проект на своей страничке в социальной сети “Контакте” запустил Дружненский сельский Дом культуры. Креативная команда СДК для самых маленьких жителей поселка подготовила цикл поучительных сказок “Такое веселое лето”. Уже вышло три видеосюжета: “Врунишка”, “Жадина-говядина”, “Хвастунишка”. Снимаются в онлайн-сказках ростовые куклы. Новая идея Дружненского СДК уже получила массу положительных отзывов.

“Колыбельную для русалки” спели участники коллектива “Архитектоника” Руденского Дома культуры. Они изучили народные традиции, связанные с русальной неделей, по окончании которой обычно проводили обряд “Проводы русалки”. Собственную интерпретацию этого обряда и представили участники коллектива “Архитектоника”. Они записали цикл видеосюжетов, которые разместили на страничке “ВКонтакте” Руденского Дома культуры.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.