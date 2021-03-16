Кунцевич: в укрепление регионов и улучшение качества жизни запланированы серьезные инвестиции

В укрепление регионов и улучшение качества жизни запланированы серьезные инвестиции. Об этом сказал журналистам заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич после встречи с активом Белыничского района по итогам VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БелТА.

«Необходимо понимать, что Всебелорусское народное собрание, по сути, продолжается. И сегодняшняя встреча — тому подтверждение. Те посылы, которые были даны главой государства, делегатами собрания, продолжают активно обсуждаться в трудовых коллективах, в регионах. Это говорит о том, что в процесс государственного строительства, обсуждения наиболее злободневных вопросов вовлечена вся Беларусь, — отметил Андрей Кунцевич. — В регионах людей в первую очередь волнует их малая родина. И один из основных приоритетов развития нашего государства на ближайшие пять лет — это сильные регионы. Для подтверждения этого приоритета государством запланированы серьезные инвестиции в укрепление региональной инфраструктуры и повышение качества жизни. Сегодня нужно вести речь о равномерном развитии регионов, и ряд пунктов программы на новую пятилетку касается как раз этих вещей. Это ремонт дорог, мостов, создание межрайонных многопрофильных медицинских центров, дальнейшее развитие сети учреждений образования, создание новых производств, которые позволят жителям регионов иметь достойную работу и заработную плату».

Накануне Всебелорусского народного собрания шла серьезная работа в стране. «Были созданы диалоговые площадки, работали общественные приемные, в интернет-пространстве была создана площадка по сбору предложений для дальнейшего развития нашей страны. Всего поступило более 17 тыс. предложений. Это колоссальный объем информации, наиболее интересные мысли и предложения были включены в проект программы социально-экономического развития», — подчеркнул он.

Также замглавы Администрации Президента акцентировал внимание на основных посылах, которые были включены в проект программы развития Беларуси на ближайшую пятилетку. Более подробно он остановился на вопросах социально-экономического развития, развитии системы образования и сферы здравоохранения, политической обстановке в стране и за ее пределами.

Андрей Кунцевич

«Если посмотреть на тот путь, который прошла наша страна, белорусам можно гордиться и собой, и своим государством. За 25 лет развития мы отстояли независимость, улучшили свои позиции на международной арене, — подчеркнул Андрей Кунцевич. — Наша страна стала одним из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции — поставки осуществляются в 116 стран. Мы строим БелАЭС, занимаем 26-е место по количеству инвестиционных соглашений. Серьезно развита сфера IT-услуг. И нам важно сохранить и приумножить все наши достижения».

Большее значение будет придаваться региональному развитию. «Его стержнем станет повышение привлекательности работы, жизни и бизнеса за пределами столицы. Не годится, когда все концентрируется в столице, это обедняет регионы. В новой пятилетке запланирован большой объем работ — построить 800 станций обезжелезивания, 300 водозаборных станций, реконструировать 24 моста», — рассказал Андрей Кунцевич.

Как отметила после встречи председатель Белыничского районного объединения профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, Светлана Потапчик, в малых городах и населенных пунктах создаются все условия для нормальной жизни людей.

Светлана Потапчик

«В маленьких городах жизнь не хуже, чем в больших. Это легко можно увидеть на примере Белыничей. Один из важнейших показателей развития малых городов — строительство жилья. В прошлом году был сдан в эксплуатацию 40-квартирный дом, где поселились 28 многодетных семей. В этом году будет сдан еще один 40-квартирный, на днях распределяется арендное жилье — для тех, кто приезжает в наш город работать, создаются комфортные условия для жизни. Есть планы на строительство в 2022 году 60-квартирного дома в Белыничах, — сказала Светлана Потапчик. — Есть в городе центр красоты и здоровья, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр культуры. К Дню письменности было возведено новое здание художественного музея. Создаются новые рабочие места. За прошлый год открыто 5 частных предприятий. Заработная плата за январь составила более Br1 тыс. И мы должны продолжать развиваться в том же направлении. Но также необходимо искать новые пути развития, которые помогут сделать жизнь в малых городах и нашей стране еще лучше».

Участниками встречи стали около 100 человек: представители Белыничского райисполкома, местного Совета депутатов, представители и руководители ведущих предприятий района, сотрудники социальной сферы, образования, здравоохранения и др.