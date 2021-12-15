Курение в постели – одна из основных причин пожаров и смерти белорусов.

На протяжении последнего месяца работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям активно организовывали и проводили мероприятия, направленные на борьбу с курением в рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь».

Стартом этой акции было проведение мероприятий в различных местах с пребыванием людей, как заядлых курильщиков, так и начинающих. Мероприятия проводились в трудовых коллективах, возле автолавки, на территории вторсырья, а также со студентами в учреждениях образования.

Финишную прямуюзавершающего этапа акции работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС разместилив магазине «Доброцен» в городе Марьина Горка. Именно в этом месте можно встретить людей, которые приобретают не только продукты, но и сигареты, спиртные напитки.

Посетители магазина не смогли пройти мимо интерактивных площадок с различными играми и конкурсами. У входа доброжелательно их встречала белочка с кассовым аппаратом и предлагала покупателям приобрести билет в обмен на сигарету. С этим же билетом люди с радостью подходили к размещенным площадкам и принимали активное участие в конкурсах, направленных на борьбу с курением.

За здоровый образ жизни участники боролись в армреслинг с ростовой куклой «Спасик». С огромным желанием показывали свои умения в завязывании узлов, имитируя, что веревка – это сигарета. Белка предлагала участнику найти орешек под стаканом. Победитель получал в награду орех, а проигравший делился своими знаниями о пожарной безопасности.

Не менее активно участники играли в «Дартс», метая дротики-сигареты в доску с изображением курильщика. В небольшую пепельницу ловили сигареты, которые бросала белка.А также предлагали свои варианты по поводу того, что должно быть изображено на пачке сигарет, для усиления борьбы с курением.

В завершении участники мероприятия с помощью молотка, гвоздей и деревянной сигареты решили «забить на сигарету» в прямом смысле этих слов.