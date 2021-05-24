“Курочкин дом” предлагает: Огромный выбор качественных курочек, цыплят и утят на любой вкус и кошелек + подарок — молодая курочка (без обмана)

В субботу, 29 мая, с 8.30 до 10.30 — в аг. Блонь (в районе магазина «Пчела», ул. Пятаковича), с 11.00 до 11.30 — в г.п. Руденск (возле магазина «Остров чистоты») будут продаваться молодые куры-несушки (от 4 до 6 месяцев, начинают нести яйца): красные, белые, серые, рябые, черные, чубатые, янтарные, голубые и бело-черные (начинают нести первые яйца). Огромный выбор здоровых курочек лучших яйценоских пород (хайсекс, ломанн браун, чешский доминант, леггорн, декалб, уран, коралл-Ник, хайн лайн, канадский леггорн, хохлатая и другие). КУРЫ-НЕСУШКИ взрослые по низким ценам. Ведущих птицефабрик Минской и других областей Республики Беларусь. Цыплята кур-несушекчубатые, лохманогие, пестрые полосатики. Цыплята-бройлеры мясных кроссов Кобб-500 и Росс-308 (суточные и подрощенные) фабричные, привитые Витебской бройлерной фабрики. Утята мясные и яичные (пекинка, темп, голубой фаворит, башкирка). Гусята крупные серые и белые (линда, легарды). Муларды.

(Цыплят-бройлеров, утят, гусят желательно предварительно заказать, так как количество ограничено).

Доставка!

При покупке 10 любых кур — 1 в подарок (молодая хорошая курочка, которую выберете сами, в том числе и цветной доминант)! Курочки приучены к смешанным зерновым кормам.

Больше информации на сайте www.kurodom.by

Тел.: (8-029) 856-02-45 (Татьяна).

Во избежание проблем с некачественными курами остерегайтесь покупки в неустановленных местах в деревнях по бумажкам на столбах. Покупайте у проверенных временем продавцов!

ИП Рагель Т.В., УНП 390128526