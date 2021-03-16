Курочкин дом” представляет: весенняя продажа курочек с гарантией!!! Прошлогодние цены! Большой выбор!

“Курочкин дом” представляет: весенняя продажа курочек с гарантией + подарок — курочка каждому покупателю!!! Прошлогодние цены! Большой выбор!

В субботу, 20 марта, с 8.00 до 11.00 в аг. Блонь (в районе магазина «Пчела», ул. Пятаковича), с 11.30 в г.п. Руденск (возле магазина «Остров чистоты») будут продаваться молодые куры-несушки (от 4 до 6 месяцев): красные, белые, серые, рябые, черные, чубатые, янтарные, голубые и бело-черные. Огромный выбор здоровых курочек самых яйценоских пород (хайсекс, ломанн браун, чешский доминант, леггорн, декалб, уран, коралл-Ник, хайн лайн, канадский леггорн, хохлатая и другие). КУРЫ-НЕСУШКИ взрослые по 6-7 рублей. Ведущих птицефабрик Минской и других областей Республики Беларусь.

Бесплатная доставка!

При покупке 10 кур — 1 в подарок (молодая хорошая курочка, которую выберете сами)!

Больше информации на сайте www.kurodom.by

Тел.: (8-029) 856-02-45 (Татьяна).

(Во избежание проблем с некачественными курами остерегайтесь покупки в неустановленных местах в деревнях по бумажкам на столбах). Покупайте у проверенных временем продавцов!

ИП Рагель Т.В., УНП 390128526