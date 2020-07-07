«Курочкин дом» (у Татьяны) представляет огромный выбор птицы на продажу!!!

Каждому покупателю — 1 молодая курочка (любая на ваш выбор) в подарок!!!

Только у нас вы приобретете качественных здоровых курочек с гарантией и по низким ценам птицефабрики!!! И действительно получите в подарок молодую хорошую курочку, которую

выберете сами. Огромнейший выбор именно яйценоских пород и кроссов (320-340 яиц в год) в наличии.

Только у нас вы найдете кур на любой вкус и бюджет (от простых несушек до элитных породистых кур и петушков). Огромнейший выбор курочек яичных и мясных пород и рекомендации по уходу. Курочки приучены к зерну и прошли полную вакцинацию — будут хорошими несушками.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ, с 8.30 до 10.00 в аг. Блонь (в районе магазина «Пчела», ул. Пятаковича, поворот на музей за остановкой направо), с 10.30 в г.п. Руденск (возле магазина «Стиль»), в 11.10 — в г.п. Свислочь будут продаваться молодые куры-несушки (120-180 дней) и взрослые куры-несушки (8-12 месяцев) по цене от 5-6 рублей: красные, белые, серые, рябые, голубые, изумрудные, янтарные, черные, ситцевые пеструшки и чубатые доминанты самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции (хайсекс, ломан браун, хай лайн, леггорн, чешские доминанты (все окрасы), кучинская, адлерская, московская, иза браун, тетра, белорусская коричневая и другие) Минской и других ведущих птицефабрик РБ.

При покупке больше 20 кур действует хорошая скидка.

Бесплатная доставка по всему району.

Больше информации на сайте www.kurodom.by

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Цыплята кур-несушек чубатые и цветные. НАСТОЯЩИЕ.

Цыплята бройлерные подрощенные Кобб-500 (с черными точками) фабричные 2-3 недели — от 2 рублей.

Утята мясных и яйценоских пород. Огромный выбор утят белых и цветных подрощенных (агидель, черри вэлли, темп, башкирская, украинская, голубой фаворит и муларды — от 3 рублей).

Гусята белые и серые.

При покупке 10 утят — 1 в подарок!

Тел.: (8-029) 856-02-45 (Татьяна).

ИП Рагель Т.В., УНП 390128526