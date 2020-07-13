«Курочкин дом» (у Татьяны) представляет огромный выбор птицы на продажу!!!

+Подарок каждому покупателю!!!

Только у нас вы приобретете качественных

здоровых курочек с гарантией и по низким ценам

птицефабрики!!! И действительно получите

в подарок молодую хорошую курочку, которую

выберете сами. Огромнейший выбор именно

яйценоских пород и кроссов (320-340 яиц в год) в наличии.

(От простых несушек до элитных породистых кур и петушков) и рекомендации по уходу! Курочки прошли полную вакцинацию — будут хорошими несушками!

В СУББОТУ, 18 ИЮЛЯ, с 8.30 до 10.00 в аг. Блонь (в районе магазина «Пчела», ул. Пятаковича, поворот на музей за остановкой направо), с 10.30 в г.п. Руденск (возле магазина «Стиль»), в 11.10 — в г.п. Свислочь, в 11.50 — в аг. Дукора будут продаваться молодые куры-несушки (120-180 дней) и взрослые куры-несушки (8-12 месяцев) по цене от 5-6 рублей: красные, белые, серые, рябые, голубые, изумрудные, янтарные, черные, ситцевые пеструшки и чубатые доминанты самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции (хайсекс, ломан браун, хай лайн, леггорн, чешские доминанты (все окрасы), кучинская, адлерская, московская, иза браун, тетра, белорусская коричневая и другие) Минской и других ведущих птицефабрик РБ.

При покупке больше 20 кур действует хорошая скидка.

Бесплатная доставка по всему району.

Больше информации на сайте www.kurodom.by

Цыплята бройлерные подрощенные Кобб-500 (с черными точками) фабричные.

Утята мясных и яйценоских пород. МУЛАРДЫ.

Огромный выбор утят белых и цветных подрощенных.

При покупке 10 утят — 1 в подарок!

Тел.: (8-029) 856-02-45 (Татьяна).

ИП Рагель Т.В., УНП 390128526