Лаборатория ОАО «Пуховичинефтепродукт» получила производственный «Оскар»

Наталья Бункевич, инженер по качеству-руководитель лаборатории ОАО «Пуховичинефтепродукт», признается, что работу свою очень любит, а потому всегда стремится к тому, чтобы она была выполнена максимально качественно. И, тем не менее, проработав на предприятии более 20 лет, став за это время профессионалом в своем деле, и подумать не могла, что их лаборатория однажды станет лауреатом республиканского конкурса «Компетентность-2019» в номинации «Испытания».

— Этот конкурс проводит Белорусский государственный центр аккредитации, — рассказывает Наталья Николаевна. — Среди основных задач — популяризировать, развивать деятельность аккредитованных субъектов. А также повышать их авторитет у госорганов и партнеров по рынку услуг оценки соответствия. Для нас это самая высокая награда. Своего рода производственный «Оскар». Согласитесь, быть лучшими из почти 6 тысяч аккредитованных лабораторий нашей страны — это дорогого стоит…

Наталья Николаевна с удовольствием демонстрирует скромный чисто внешне аттестат аккредитации нового образца — документ, который является самой высокой оценкой труда этого небольшого коллектива. Говорит, что когда стало известно о победе в конкурсе, даже не могла сдержать слез радости. Это действительно важная награда.

— На высокую оценку от учредителей конкурса мы смогли рассчитывать в том числе и потому, что переход на работу по новой версии стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 проходил в рамках паритетной оценки европейскими экспертами национальной системы аккредитации Республики Беларусь, — рассказывает Наталья Бункевич. — Европейские эксперты для проведения паритетной оценки выбрали из числа других лабораторию ОАО «Пуховичинефтепродукт» самостоятельно. Во время проверки особое внимание они уделяли тому, насколько испытательные и калибровочные лаборатории отвечают новым версиям стандартов.

Работа испытательной лаборатории ОАО «Пуховичинефтепродукт» по контролю качества нефтепродуктов получила высокую оценку экспертов. Заключение об этом дала комиссия с участием топ-менеджера британского агентства UKAS Дэбби Хадсон, представителя Белорусского государственного центра по аккредитации, БГУ, компании «ЛУКОЙЛ Белоруссия».

Сотрудники (кроме Натальи Бункевич, в лаборатории трудятся инженер-лаборант Юлия Белькевич и лаборант Елена Чаплыгина) в присутствии еврокомиссаров подтвердили свою компетентность в отношении системы менеджмента, продемонстрировали профессионализм, умения и навыки в проведении испытаний, включенных в область аккредитации.

— Вообще наша лаборатория была впервые аккредитована в 2007 году, — говорит Наталья Николаевна. — За это время мы трижды проходили процедуру переаккредитации. Конечно, опыт мы накопили, но, тем не менее, волнение от чувства огромной ответственности присутствовало, ведь по нашей работе еврокомиссары судили о работе всех аккредитованных субъектов нашей страны. Приятно, что мы справились…

Сегодня тревоги и волнения, связанные со столь неожиданным и серьезным экзаменом, а затем и победой в самом престижном профессиональном конкурсе, позади. Небольшой коллектив продолжает выполнять свои ежедневные обязанности по контролю качества нефтепродуктов по всем направлениям и на всех стадиях реализации.

Елена ШАНТЫКО.