Лариса Ивановна посещает отделение дневного пребывания для инвалидов

Лариса Ивановна Немчинова посещает отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста в государственном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» с 2015 года. Она очень быстро освоилась в коллективе и нашла в нем единомышленников.

По профессии Лариса Ивановна — учитель русского языка и литературы. И хотя уже давно на заслуженном отдыхе, до сих пор любит свой предмет. Несколько лет назад она стала инициатором организации в отделении кружка «Литературная гостиная», который объединил любителей литературы.

Занятия в кружке всегда проходят интересно. Лариса Ивановна умеет увлечь: она не только находит правильный материал, но и может его преподнести. Благодаря ей пожилые люди узнали много нового о белорусских поэтах и писателях, о наших земляках-пуховчанах, расширили свой кругозор в области литературы, истории, культуры. Каждый раз, готовясь к встречам, они повышают свою мотивацию и свою самооценку. В кружке всегда царит атмосфера доброжелательности и заинтересованности. Такие встречи способствуют коллективной творческой деятельности, расширению сферы общения и взаимодействия. А еще пожилые люди чувствуют свою значимость и нужность.

Лариса Ивановна — активная участница клубов и кружков отделения обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста. Ее авторитет в отделении заметен. Ее уважают, ее мнение ценят. Являясь руководителем-волонтером, Лариса Ивановна пропагандирует здоровый образ жизни и активное долголетие. Она замечательный пример для подражания людям «золотого» возраста.

Ольга МИНЬКО, заведующая отделением ТЦСОН.