Легендарная «катюша» пополнила экспозицию военной техники около Кургана Славы

У подножия Кургана Славы появился еще один легендарный экспонат — знаменитая советская «катюша». С инициативой установки, пожалуй, самой известной боевой машины Великой Отечественной выступила Федерация профсоюзов Беларуси. В церемонии открытия нового экспоната участвовали председатель Миноблисполкома Александр Турчин, руководитель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, ветераны Великой Отечественной войны, руководители силовых ведомств и общественных организаций.

Дата открытия, а именно 14 июля, выбрана, конечно же, не случайно. Из учебников истории мы знаем, что именно в этот день в 1941 году первая «катюша» вступила в бой с немецкими войсками, повергнув захватчиков в ужас и обратив в бегство.

— «Катюша» — прославленное оружие, которое помогло нам победить врага. Фашисты боялись боевой машины и буквально прятались от нее. Женское имя для «катюши» выбрано не случайно, оно действительно радовало душу, — отметил председатель Минской городской организации ветеранов генерал-майор Анатолий Адоньев.

Появилась легендарная «катюша» у Кургана Славы благодаря усилиям Федерации профсоюзов Беларуси. Еще в январе был объявлен сбор средств на пополнение экспозиции музея. Часть денег также поступила из фонда республиканского субботника. Отметим, что благоустройство Кургана Славы — одна из значимых инициатив национального профцентра, за которую Федерация профсоюзов была удостоена премии Президента «За духоўнае адраджэнне». Так, несколько лет назад завершилась реконструкция комплекса, обновлен газон, смонтированы подсветка, каскад солнечных батарей, оборудованы новые информационные стенды. А в прошлом году экспозиция пополнилась легендарным штурмовиком Ил-2.

Выступая на открытии очередного экспоната, Александр Турчин отметил, что Курган Славы занимает особое место в сердцах белорусов.

— Он — олицетворение непобедимости защитников Родины. В конце 60-х годов, когда создавался мемориальный комплекс, каждый человек считал за честь принести для него горсть земли, тем самым отдать дань уважения и частичку своей души героям Великой Отечественной войны. Символично: когда ты возвращаешься в Беларусь самолетом и едешь на автомобиле из аэропорта в Минск, то первое, что ты видишь, — это величественный Курган Славы, — добавил руководитель области.

Сегодня, глядя в чистое небо, трудно представить, что когда-то оно было изранено фашистскими самолетами, несло страх и смерть.

— Долгих четыре года наши отцы, деды и прадеды боролись за то, чтобы вернуть на землю Беларуси мир и возможность наслаждаться каждым мгновением жизни. Путь к свободе омыт кровью воинов-освободителей и слезами матерей, жен и детей. Мы свято чтим память тех, кто 75 лет назад отстоял право на светлое будущее, — сказал Александр Турчин.

В юбилейный год Победы в Великой Отечественной на Минщине продолжается благоустройство ее символов. По словам председателя облисполкома, каждый мемориал является примером мужества, стойкости и силы духа нашего народа.

— Приятно, что уже несколько лет Курган Славы находится под опекой Федерации профсоюзов Беларуси. Совместными усилиями профсоюзов различных отраслей была проведена масштабная реконструкция мемориального комплекса, он значительно преобразился. А у подножия монумента появилась восстановленная боевая техника, принимавшая участие в освобождении нашей республики, — заключил Александр Турчин.

Работы по поиску и реставрации «катюши» велись более года. Часть деталей — реплика. Их изготовили на основе образцов из Музея артиллерии Санкт-Петербурга (Российская Федерация). Зато большая часть основных комплектующих — подлинные. Пульт управления стрельбой, части обшивки, колеса и диски найдены в Ленинградской области. Их восстановлением занимались белорусские реставраторы. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда отметил, что «катюша» участвовала практически во всех знаковых сражениях Великой Отечественной.

— Мы посчитали, что именно «катюша» стала символом Победы. Она участвовала и в операции по освобождению Беларуси «Багратион». Мы целый год искали детали от настоящей «катюши». И здесь многие комплектующие восстановлены от оригинальной техники. Установленная у мемориала боевая машина — едва ли не единственный подобный экземпляр в нашей стране. Хочется поблагодарить всех, кто участвовал в ее создании, — резюмировал Михаил Орда.

Александр Новохрост, mlyn.by

Фото: Павел Орловский