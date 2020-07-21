Леонид Гуляко провел встречу со священнослужителями района

Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко провел в Пуховичском райисполкоме «прямую телефонную линию» и прием граждан. Также состоялась встреча со священнослужителями Пуховичского района.

Леонид Павлович поинтересовался, какие вопросы волнуют прихожан и как повлияла пандемия на посещение храмов. Представители духовенства рассказали, что прихожан действительно стало меньше. В храмах и костелах соблюдаются меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, постепенно люди начинают возвращаться к привычной жизни и ходить в церковь. Говорили и о сложностях строительства новых храмов в связи с пандемией, коснулись также личных вопросов.

После завершения встречи Леонид Гуляко посетил собор Святого благоверного князя Александра Невского в Марьиной Горке.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.