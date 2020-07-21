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Леонид Гуляко провел встречу со священнослужителями района

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Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Чернышева.

Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко провел  в  Пуховичском  райисполкоме  «прямую телефонную линию» и прием граждан. Также  состоялась встреча со священнослужителями Пуховичского района.

Леонид Павлович  поинтересовался, какие вопросы волнуют прихожан и как повлияла  пандемия на посещение храмов. Представители духовенства рассказали, что прихожан действительно стало меньше. В храмах и костелах соблюдаются меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, постепенно люди начинают возвращаться к привычной жизни и ходить в церковь. Говорили и о сложностях строительства новых храмов в связи с пандемией, коснулись также личных вопросов.

После  завершения встречи  Леонид Гуляко посетил собор  Святого  благоверного князя Александра  Невского в Марьиной Горке.

Леонид Гуляко и настоятель собора Святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Александр Целков.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.

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