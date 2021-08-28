«Лесная сказка… 15 лет спустя»

«Лесная сказка…» У многих пуховчан это словосочетание ассоциируется с теплыми воспоминаниями о детском оздоровительным лагере, расположенном вблизи деревни Талька. Сосновый лес, свежий воздух, насыщенные дни, сбалансированное питание — вот далеко не все плюсы для детей, которые проводят там лето. Об этом я могу судить лично, так как в период летних каникул неоднократно отдыхал в этом лагере.

Помню, как многие из нас приезжали сюда со слезами на глазах и уезжали тоже. Изначально — от нежелания расставаться с родителями, а затем — от нежелания прощаться с друзьями. Последний раз подобное я испытал 15 лет назад…

Так ли много изменений произошло за эти годы? Чтобы узнать это, я отправился в «Лесную сказку»…

У ворот лагеря меня встретил сторож. Милая женщина преклонного возраста объяснила, что для пропуска на территорию необходимо разрешение руководства. Также обязательна маска и обработка рук.

Моим сопровождающим была педагог-организатор Кристина Акулич.

— В 8.00 у нас подъем. После водных процедур — завтрак. Затем линейка: объявляется повестка дня, подводятся итоги предыдущего, — рассказывает Кристина. — До обеда проходят соревнования, подготовка к общелагерному мероприятию. После обеда — тихий час. После ужина — дискотека.

Изменений в распорядке дня я не заметил. Он остался прежним.

После экскурсии по территории я продолжил общение с директором лагеря Светланой Рабцевич. Встреча оказалась для меня очень приятной, потому что будучи ребенком несколько смен в лагере находился под ее опекой.

— Новшеств много. Прежде всего, для меня они выражаются в появлении большего количества административных процедур: регистрации, отчеты, проверки. И это понятно… Мы работаем с детьми и несем полную ответственность за них. На первом месте стоит безопасность каждого ребенка. Главным условием для этого является четкое соблюдение инструкций и норм законодательства. Эпидемиологическая обстановка заставляет ограничивать посещение лагеря родителями. Появился запрет на многие виды пищевых продуктов. Другой подход к оказанию медицинской помощи. К примеру, если раньше при появлении у ребенка температуры мы размещали его в изоляторе, а лечением занимался наш медработник, то теперь сразу вызываем скорую. Регулярные проверки и контроль разных инстанций не дают расслабиться, но мы в любое время к этому готовы. Во многом это достигается благодаря высокому профессионализму наших сотрудников. Хочу заметить, что нынешним летом коллектив собрался просто замечательный, — с гордостью рассказывает Светлана Эдуардовна.

Беседа получилась продолжительной и весьма познавательной. Что же касается своего главного вопроса об отличиях современного отдыха от отдыха пятнадцатилетней давности, то для себя я вынес следующее.

У детей меньше ответственности. К примеру, уборкой своих комнат мы занимались исключительно сами согласно графику дежурств. Пока все шли на зарядку, в каждой комнате оставался один человек, который наводил порядок: подметал и мыл полы, протирал пыль. Сейчас эту работу выполняет технический персонал.

Современные дети отдыхают в более комфортных условиях. В каждом домике теперь есть свой туалет и душ, подведена горячая вода. Скажу честно, о таком в моем детстве мы даже не могли мечтать. Ходили в уличные туалеты, мылись холодной водой в общем умывальнике тоже на улице. Горячий душ посещали два раза в неделю. Ровные дорожки, выложенные из плитки, яркие красивые домики, везде хороший ремонт — все это заставляет радоваться за современных ребятишек и по-доброму им завидовать.

Стало безопаснее. Попасть на территорию лагеря просто так не получится: круглосуточно дежурит сотрудник милиции, а в прежние времена он приезжал в вечернее время. Также непрерывно ведется дежурство на проходной. В мое время этим занимались дети одного из старших отрядов. Дежурных назначал вожатый, и мы по очереди меняли друг друга на посту. Да и вообще тогда с посещением все было гораздо проще. На дискотеку постоянно приходили местные ребята, приезжали сверстники из Марьиной Горки. Сейчас вряд ли можно такое представить. Во-первых — пандемия, а во-вторых — строгое соблюдение правил внутреннего распорядка.

Появилось больше разнообразия. Лагерь часто посещают представители различных государственных структур — Пуховичского РОВД, РОЧС и других — с развлекательными программами. Проводятся разного рода выездные мероприятия. К примеру, была организована поездка в Солигорск на культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу». По словам Светланы Эдуардовны, дети были просто в восторге. Воспитатели постоянно придумывают что-то новое. Танцевальные флэшмобы, тематические дискотеки, приглашаются артисты и аниматоры. Появился патриотический отряд, в котором систематически используется белорусский язык: на нем общаются, оформляют отрядные уголки и стенды.

Изменены возрастные ограничения. Раньше ребенок мог попасть в лагерь до пятнадцати лет. Сейчас этот порог поднят до семнадцати. Также внедрена система питания по возрастам: 6-10 лет, 11-13 лет, 14 лет и старше.

Главным сходством с прежними временами является то, что, как и пятнадцать лет назад, большую долю средств на путевки в лагерь субсидирует государство. На последнюю смену, по словам Светланы Эдуардовны, около девяноста процентов всех детей приехали бесплатно.

Было крайне приятно снова стать гостем этого учреждения, увидеть счастливые лица детей, убедиться в том, что «Лесная сказка» постоянно меняется к лучшему. По поводу отличий прошлого отдыха от настоящего с уверенностью могу сказать: стало комфортнее, безопаснее, веселее. Вывод напрашивается сам собой: дети — в надежных руках.

Станислав БЕЛОУСОВ.