Лесных столовых все больше

Как только солнце стало закатываться за верхушки сосен и елей, на окруженное ими поле стали выходить лоси, косули, олени. Целый гектар густого и сочного озимого рапса гарантирует им хорошее пропитание длительное время в осенне-зимнем периоде.

Судя по многочисленным следам диких зверей и объеденным уже участкам рапса, это подкормочное поле на территории Синчанской охотдачи пользуется у обитателей леса большой популярностью, как и другие подкормочные поля, которые распахал и посеял егерь и председатель охотколлектива Сергей Абразовский со своими помощниками.

— Хорошая подкормка диких животных — один из главных факторов роста их численности в охотугодьях, — отмечает Сергей. — И этот фактор эффективно работает. В последние годы при увеличении площади подкормочных полей заметно возросла и численность лосей, оленей и косуль.

К слову, в прошлом году в Синчанской охотдаче насчитывалось 10 участков в лесу, на которых был посеян озимый рапс, а нынешним летом и осенью их число возросло до 13 с общей площадью 10 гектаров. К тому же, заготовлено на зиму для подсыпки 2 тонны зерна пшеницы и кукурузы.

Разрабатывать подкормочные поля, покупать семена, корма, строить кормушки, контролировать охотугодья с целью защиты их от браконьерства егерю помогают члены охотколлектива.

Андрей МАЗАНИК.