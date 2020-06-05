Летний онлайн-лагерь запустят в Беларуси 6 июля

Летний онлайн-лагерь для детей и молодежи запустят с Беларуси 6 июля. Об этом журналистам сообщила руководитель Республиканского волонтерского центра Наталья Апончук сегодня на пресс-конференции в Минске.

«По инициативе самих волонтеров 6 июля мы запускаем летний онлайн-лагерь: ребята предложили — мы поддержали. В нем могут принять участие дети в возрасте 12-15 лет. Всего запланировано 4 летние смены по 30 детей в каждой. Это экспериментальный проект, надеемся, что в следующем году он будет более масштабным», — сказала Наталья Апончук.

Над программой и организацией уже работают 8 волонтеров. Остальных онлайн-вожатых начнут набирать с 8 июня. Лучшие будут отобраны по итогам собеседования.

Регистрация самих школьников для участия в смене начнется позже. Информация появится на сайте центра и его страницах в соцсетях.

Планируется, что дети в указанное время будут заходить на платформу, общаться с вожатыми, получать от них задания, обсуждать какие-либо темы. В течение дня они будут выполнять задания, также смогут присоединиться к мастер-классам и дискуссионным клубам.

Во время летних каникул во всех регионах будут сформированы волонтерские отряды по профилактике коронавируса. Сейчас завершается онлайн-проект #AntiCOVID-19, который проходил при поддержке ЮНИСЕФ. Республиканский волонтерский центр обучил 100 волонтеров и 120 координаторов волонтерского движения, как правильно и безопасно организовывать работу волонтеров в такое время.

При условии благоприятной эпидемиологической ситуации волонтеры планируют участвовать в республиканском празднике «Александия собирает друзей» и международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Молодежь продолжит помогать Красному Кресту, территориальным центрам по труду и соцзащите, поликлиникам, а также адресно — ветеранам.

Источник: Белта.