Есть проблема Коротко о разном 

Лето — пора буйства трав и  цветов…

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Лето — пора буйства трав и  цветов,  но это  и время,  когда активно растут инвазивные растения. Они не только угнетают всю растительность вокруг себя, но и очень опасны для человека. Среди них — печально известный борщевик Сосновского, борьба с которым ведется уже не один год. В эти жаркие солнечные дни он особенно агрессивен, и даже легкое прикосновение борщевика к  телу  человека вызывает  серьезные  последствия.

В нашем районе на землях общего пользования борщевик  Сосновского  занимает   4 гектара, на сельскохозяйственных землях — 7,11 гектара, на территории государственного лесного фонда — 0,3 гектара, вдоль автомобильных и железнодорожных дорог — 0,78 гектара, на других  территориях  — 0,04 гектара. Борщевик  Сосновского “облюбовал” земли  КСУП “Индустрия  СХ”, СУП  “Дукора-Агро”, КСУП “Туринское”,  Блонского и  Туринского  сельских  Советов,  Минской  дистанции пути РУП “Минское отделение БЖД”, ГЛХУ “Пуховичский лесхоз”, филиала  КУП “Миноблдорстрой” ДРСУ № 169”.

— На территории района выполнен ряд мероприятий по регулированию  численности и распространения борщевика Сосновского, — рассказывает начальник районной инспекции природных  ресурсов и охраны  окружающей среды  Дмитрий   Климашевский. — Была произведена  обработка более 11 гектаров химическим методом и на площади  0,62 гектара комбинированным методом (химический и механический).

Из местного бюджета для борьбы с инвазивными  растениями в этом году выделено  более 7 тысяч белорусских рублей, — отмечает Дмитрий Александрович. — Управлением по сельскому хозяйству и продовольствию  Пуховичского  райисполкома по результатам представленных конкурсных предложений договор на оказание услуг по борьбе с борщевиком  Сосновского заключен с учреждением “Минское областное управление МЧС”.  Все работы проводились сотрудниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям одним из безопасных методов борьбы с борщевиком —  химическим препаратом  “террсан” (гербицид сплошного действия).

Также  в  мае  КСУП  “Индустрия СХ” и Пуховичское ПМС согласно областному плану мероприятий в отношении земельных участков, вышедших из-под борщевика Сосновского, в хозяйственный оборот вовлечено 1,5 гектара земель. На землях, где произрастает агрессивное растение, произведено удаление древесно-кустарниковой растительности, выполнен  посев сельскохозяйственных культур.

Сейчас сотрудники  инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды следят за эффективностью и качеством химической обработки.

На личных подворьях граждане сами выкапывают опасное растение  вместе с корнем.

Жители агрогородка Блонь Федор и Светлана Кривонос  хорошо знакомы с этим растением: 17 лет назад они  купили здесь домик по улице Центральная и практически с тех пор  ведут борьбу с борщевиком  Сосновского. На своих сотках им  удается с ним справляться.

— Сколько здесь живем, столько скашиваем борщевик, — говорит хозяйка. — Когда купили дом, его было  немного. А теперь каждый год вырастают все новые и новые растения.

Семена борщевика Сосновского в земле  сохраняют свою всхожесть в течение 8 лет. Это многолетнее зонтичное растение, которое напоминает огромный укроп и достигает 2-3 метра высотой,  имеет толстый, до 10 сантиметров, полый стебель и крупные перистые листья. Это настоящий агрессор, который, к тому же, очень вреден для здоровья.  Там, где растет  борщевик, через какое-то время образуются заросли, под которыми почти ничто другое уже не растет. Поэтому если на вашем участке появилось это растение,  не дайте ему шанса размножиться и постарайтесь убрать зонтики до того момента, как созреют семена.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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