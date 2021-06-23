Лето — пора буйства трав и цветов, но это и время, когда активно растут инвазивные растения. Они не только угнетают всю растительность вокруг себя, но и очень опасны для человека. Среди них — печально известный борщевик Сосновского, борьба с которым ведется уже не один год. В эти жаркие солнечные дни он особенно агрессивен, и даже легкое прикосновение борщевика к телу человека вызывает серьезные последствия.

В нашем районе на землях общего пользования борщевик Сосновского занимает 4 гектара, на сельскохозяйственных землях — 7,11 гектара, на территории государственного лесного фонда — 0,3 гектара, вдоль автомобильных и железнодорожных дорог — 0,78 гектара, на других территориях — 0,04 гектара. Борщевик Сосновского “облюбовал” земли КСУП “Индустрия СХ”, СУП “Дукора-Агро”, КСУП “Туринское”, Блонского и Туринского сельских Советов, Минской дистанции пути РУП “Минское отделение БЖД”, ГЛХУ “Пуховичский лесхоз”, филиала КУП “Миноблдорстрой” ДРСУ № 169”.

— На территории района выполнен ряд мероприятий по регулированию численности и распространения борщевика Сосновского, — рассказывает начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Климашевский. — Была произведена обработка более 11 гектаров химическим методом и на площади 0,62 гектара комбинированным методом (химический и механический).

Из местного бюджета для борьбы с инвазивными растениями в этом году выделено более 7 тысяч белорусских рублей, — отмечает Дмитрий Александрович. — Управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Пуховичского райисполкома по результатам представленных конкурсных предложений договор на оказание услуг по борьбе с борщевиком Сосновского заключен с учреждением “Минское областное управление МЧС”. Все работы проводились сотрудниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям одним из безопасных методов борьбы с борщевиком — химическим препаратом “террсан” (гербицид сплошного действия).

Также в мае КСУП “Индустрия СХ” и Пуховичское ПМС согласно областному плану мероприятий в отношении земельных участков, вышедших из-под борщевика Сосновского, в хозяйственный оборот вовлечено 1,5 гектара земель. На землях, где произрастает агрессивное растение, произведено удаление древесно-кустарниковой растительности, выполнен посев сельскохозяйственных культур.

Сейчас сотрудники инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды следят за эффективностью и качеством химической обработки.

На личных подворьях граждане сами выкапывают опасное растение вместе с корнем.

Жители агрогородка Блонь Федор и Светлана Кривонос хорошо знакомы с этим растением: 17 лет назад они купили здесь домик по улице Центральная и практически с тех пор ведут борьбу с борщевиком Сосновского. На своих сотках им удается с ним справляться.

— Сколько здесь живем, столько скашиваем борщевик, — говорит хозяйка. — Когда купили дом, его было немного. А теперь каждый год вырастают все новые и новые растения.

Семена борщевика Сосновского в земле сохраняют свою всхожесть в течение 8 лет. Это многолетнее зонтичное растение, которое напоминает огромный укроп и достигает 2-3 метра высотой, имеет толстый, до 10 сантиметров, полый стебель и крупные перистые листья. Это настоящий агрессор, который, к тому же, очень вреден для здоровья. Там, где растет борщевик, через какое-то время образуются заросли, под которыми почти ничто другое уже не растет. Поэтому если на вашем участке появилось это растение, не дайте ему шанса размножиться и постарайтесь убрать зонтики до того момента, как созреют семена.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.