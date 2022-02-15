Лидер литовской партии на конгрессе ЛДПБ: народная дипломатия поможет преодолеть кризис международных отношений

Вмешательство в дела суверенных государств ведет в тупик, заявил сегодня участникам патриотического конгресса Либерально-демократической партии Беларуси литовский политик, лидер партии «Заря справедливости» Альгирдас Палецкис, передает корреспондент БЕЛТА.

«Можно без преувеличения сказать, что первый визит делегации литовского гражданского общества в Беларусь, состоявшийся месяц назад, имел огромный резонанс как в Литве, так и в регионах. Люди оценили мужество членов организации, которые ехали в Минск, зная, что пока еще влиятельные силы в Литве обрушат на них всю мощь информационной машины. Времена меняются, и эта машина уже дает сбой. Все больше литовцев на своем опыте убеждаются, что политика вмешательства во внутренние дела суверенных государств ведет в тупик, к экономическому и военному кризису. Мы считаем, что в такой ситуации самое главное — сохранить прямые контакты между странами и народами», — сказал он.

Альгирдас Палецкис отметил, что народная дипломатия — инструмент, который помогает выйти из кризиса отношений. «Нужно развивать инициативы обмена культурными делегациями, экспертами, а также информационные обмены: телемосты, экономические форумы предпринимателей. Самое главное — совместно искать пути защиты простых тружеников, на труде которых и держатся наши страны. Мы уверены, что нет другого пути, как путь мира, контактов, сотрудничества и добрососедства», — заключил политик.

К слову, более 30 международных приветствий поступило в адрес ЛДПБ, в том числе из Австрии, Италии, Венгрии. Все они вскоре будут опубликованы на сайте Либерально-демократической партии.

Более тысячи человек участвуют в конгрессе ЛДПБ, посвященном предстоящему республиканскому референдуму по изменениям в Конституцию Беларуси. Среди приглашенных — делегаты партии изо всех регионов республики, представители дружественных политических партий, общественных организаций, гражданской общественности ближнего и дальнего зарубежья, дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси.

«В этом зале мы видим настоящих патриотов своей страны. Это нас радует. Мы тоже патриоты, как бы нас ни называли дома. Более чем 500 лет мы были общим государством, и сегодня большая радость, что мы здесь», — отметила руководитель литовской делегации, общественный деятель Эрика Швенченене. В знак признательности она подарила хлеб. «Когда люди делятся хлебом, они делятся добротой и любовью. И мы по-соседски делимся с вами нашим хлебом», — отметила она.

Эрика Швенченене попросила председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича передать письмо главе государства. «Обещаю, что это письмо будет у Президента. Когда я обращался к нему на Послании, он передал вам самые добрые, теплые слова», — добавил Олег Гайдукевич.

Литовский публицист, журналист и документалист Казимерас Юрайтис рассказал, что думает о предстоящем референдуме в Беларуси. «Расспрашиваю депутатов о том, что они делают в рабочих коллективах, они отвечают: разъясняют людям, что такое референдум. Это для нас удивительно, ведь мы отвыкли от таких дел. У нас есть имитация демократии, Конституции, и мы сейчас боремся за референдумы в Литве. У вас, например, чтобы созвать референдум, нужно 50 тыс. подписей или инициатива Президента, а у нас (с населением в три раза меньше) потолок — 300 тыс. подписей. Мы боремся за то, чтобы было 100 тыс. И тем не менее те, кто служит заграничным господам, глушат все инициативы», — рассказал Казимерас Юрайтис.

По его словам, суверенитет государства невозможен без приоритета своей Конституции. «Какой же это суверенитет, если будет чужое государство править», — считает представитель Литвы.

Фото Павла Орловского.