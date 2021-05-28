Лиза Неборская:  «Я стала сильнее»

— Ты впервые на большой сцене, на сцене Дворца республики. Готова ли ты выступать? — спрашивает следующую участницу, маленькую девочку из Марьиной Горки, ведущий телевизионного проекта «Я пою» Дмитрий Астрахан.

— Да, я готова, — смело отвечает девочка и крепко сжимает в руках микрофон.

— На сцене Елизавета Неборская!..

С момента съемок первого выпуска проекта «Я пою» прошло уже семь лет. Сегодня в музыкальной «копилке» Лизы, ученицы СШ №2 г.Марьина Горка, даже не десятки — сотни дипломов разных песенных конкурсов, но участие в этой программе юная певица вспоминает с особым чувством. Да, она была еще слишком мала для того, чтобы прочувствовать все нюансы организации подобных масштабных проектов, но приобретенный тогда опыт все равно оказался бесценным, ведь на проекте с юными артистами работали лучшие педагоги и постановщики нашей страны. Все, что происходило на сцене, было очень по-взрослому. А потому забыть такое яркое начало (Лиза в первом туре исполнила песню Евгения Курасова «Нарисованный дом») просто невозможно.

Сегодня Лиза, безусловно, найдет много того в ее детском исполнении, что вызовет улыбку, ведь умения владеть голосом, понимать песню, проживать ее за годы занятий и участий в конкурсах постоянно совершенствовались.

— Сейчас я точно спела бы ту песню по-другому, — улыбается десятиклассница. — У меня были и есть хорошие педагоги (Ирина Макарова, Юлия Жуковская-Губашина), которые знали, как работать с моим голосом, какой репертуар мне подбирать. Благодаря им я многому научилась. Но, безусловно, это все только начало…

Лиза не представляет свою жизнь без музыки и потому готовится поступать в университет культуры. А ведь был период, когда мечта, казалось, останется только мечтой.

— У меня тогда начал изменяться голос,— говорит Лиза. — И пришлось даже обращаться к специалистам-фониатрам. Сейчас все хорошо. Голос «повзрослел», стал сильнее, изменился тембр. Взгляды на исполнение песен также изменились, появилась уверенность в том, что я делаю и как себя ощущаю на сцене. А вот вкусы мои остались прежними. Люблю исполнять эстрадные композиции. Люблю петь на английском языке. Но пробую петь джаз и народные песни. Тоже интересно. Люблю почему-то медленные и грустные композиции. А мой педагог Юлия Евгеньевна старается не давать мне погрузиться в минорное настроение. Поэтому репертуар разнообразный, что дает возможность участвовать в разных конкурсах.

Их количество Лиза уже назвать не сможет. И мы их считать не стали. Мы «взвесили» альбом с самыми последними дипломами. Ну, скажу вам, не меньше трех килограммов стопочка! А что вы думали: около 100 конкурсов за последний год!

— Я действительно часто участвую в конкурсах, — говорит Лиза. — На это можно смотреть по-разному. Я не ставлю целью коллекционировать награды. Мне хочется набраться опыта. Особенно ценю те конкурсы, где тебе дается не только диплом, но и оценка (рецензия) твоего выступления. Ты узнаешь об ошибках, которые можешь и не замечать. Это важно для дальнейшей работы и роста.

В прошлом году из-за пандемии многие песенные конкурсы проводились дистанционно. Поэтому не требовалось куда-то ехать. Нужно было только прислать свои материалы.

Один из таких конкурсов проводился в Китае. Участие в нем приняли дети из разных стран мира. Лиза также подала заявку. Отправила видео с песней «Never Enough».

— Песня эмоциональная, позволяющая показать возможности голоса. Жюри оценило мое исполнение высоко. Я даже не ожидала, что стану обладателем Гран-при этого конкурса, — рассказывает Лиза. — По его итогам мне прислали грамоту, а музыкальному руководителю— благодарность.

В этом году Лиза не планирует активно пополнять копилку наград: нужно больше времени уделить учебе и подготовке к поступлению. Но это не значит, что в многодетной семье Неборских наступит «дипломное» затишье.

— Подросла талантливая конкурентка, — улыбается Лиза. — В свои 12 лет моя сестра Полина уже получила 12 Гран-при на разных конкурсах. Она с огромным интересом занимается вокалом и точно будет нас всех радовать победами. Их, к слову, мы адресуем прежде всего маме. Она, мне кажется, порой больше, чем мы сами, заинтересована в нашем движении вперед: всегда в курсе музыкальных тенденций, всегда готова нас поддержать, направить. И мы счастливы, когда радуем ее…

Елена ШАНТЫКО.