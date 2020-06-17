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«Лучше жить без руки, чем умереть с рукою…»: Олегу Носко нужна ваша помощь

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«ЛУЧШЕ ЖИТЬ БЕЗ РУКИ, ЧЕМ УМЕРЕТЬ С РУКОЮ…»

ОЛЕГУ НОСКО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

 В октябре 2017 года у 17-летнего парня – Олега Носко из аг.Дубовцы Волковысского района – обнаружили агрессивную раковую опухоль кости – остеосаркому – быстро поражавшую мягкие ткани. Ни длительные курсы химиотерапии, ни антирецидивная химия, проведенные в нашей стране, не помогли, и из-за множественных рецидивов лечение было прекращено. Помочь Олегу согласились в клинике Мюнстера (Германия), куда Олег смог отправиться благодаря помощи неравнодушных людей нашей страны. Там, чтобы спасти Олегу жизнь, доктора ампутировали ему левую руку, плечо и лопатку. Олег прошел долгий путь к выздоровлению, и вот наконец найден препарат, который убивает опухоль внутри него. Остался последний рывок. Нужна Ваша помощь!

  

Наш шанс на жизнь!

В марте 2019 года Олег отправился UMC Klinikum Munster, где проходил лечение до сентября 2019 года, рассказывает мама Олега, Ольга. За этот период времени были проведены 3 операции: две по удалению метастазов из лёгких и операция по ампутации руки, плеча и лопатки.
Трудно даже передать словами, что пережил Олег и вся наша семья…
Но главное было жить, пусть даже без руки, главное ЖИТЬ… Ведь если бы не ампутировали руку, рак не оставил бы Олегу ни малейшего шанса.

К сожалению, даже после операций и ампутации, в сентябре 2019 года болезнь снова вернулась. У Олега обнаружили метастазы в легких.

Главный онколог Берлина предложил Олегу экспериментальный препарат Cabometyx и лечение в клинике Vivantes в Берлине, рассказывает мама. Когда лечение этим препаратом было окончено, 4 метастаза, которые были в легких, исчезли, но 5-ый остался и привел к пневмотораксу (присутствию воздуха в плевральной полости, куда он попал вследствие повреждения легкого).

Олега прооперировали и назначили новое лечение. Но настоящий шанс на жизнь у него появился в марте 2020 года, когда его организм отреагировал на проводимою терапию.

 

 

25 мая 2020 года на обследовании доктор увидел улучшения! Динамика была положительная. «Я очень рад за тебя», вспоминает мама слова профессора. «Твоя опухоль уменьшилась в 2 раза. Мы продолжаем бороться за твою жизнь». Так же профессор сказал, что если продолжить лечение, то к ноябрю месяцу есть шанс победить болезнь окончательно. Это наш шанс на жизнь!

Лечение, которое уже помогает Олегу, родители смогли оплатить из тех средств, которые оставались на благотворительных счетах, а также благодаря  помощи немецкого фонда. Его продолжение запланировано на вторую половину июля, и включает в себя химиотерапию и операцию по удалению остатков метастазовиз лёгкого.
Сумма всего лечения составляет 38 691.19 Евро.

Мы  хотим обратиться ко всем неравнодушным людям с просьбой дать нашему сыну шанс на счастливое будущее. Он перенёс уже достаточно испытаний за свои 19 лет. Мы верим, что предложенное лечение – последний рывок Олега  в светлое будущее без этого страшного диагноза Онкология.

ЭТО ШАНС ОЛЕГА НА ЖИЗНЬ! МЫ ПРОСИМ ВАС О ПОМОЩИ! БЕЗ ВАС НАМ НЕ СПРАВИТЬСЯ!

 

Обращение Центра

Первую капельницу с химией Олегу поставили на его семнадцатилетие. Этот день он никогда не забудет, как не забудет и день своего выздоровления, день, который может наступить только благодаря участию каждого из Вас.

И пусть у Олега нет руки, плеча и ключицы, у него есть шанс прожить долгую и счастливую жизнь, создать семью, подарить жизнь своим детям.

И этот шанс сейчас в руках каждого из нас!

 

 

Помогите Олегу!

Вы можете поддержать Олега в борьбе за жизнь и помочь в оплате лечения в клинике Vivantes (г.Берлин), стоимостью 38691,19 евро (по курсу НБ РБ на 12.06.2020г. – 104489 бел. руб. 43 коп.), внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов  с указанием назначения платежа – Носко Олегу:

 

  1. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

 

  1. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

 

  1. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия><Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Носко ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Носко 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!

 

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