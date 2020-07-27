Лучшие труженики района награждены Почетной грамотой райисполкома

Накануне Дня города Марьина Горка в районный исполнительный комитет были приглашены жители района, удостоенные Почетной грамоты райисполкома за добросовестный и плодотворный труд, активную жизненную позицию, значительный личный вклад в общественно-политическое развитие района.

В торжественной обстановке в присутствии членов исполнительного комитета, руководителей районных служб, предприятий и организаций района председатель райисполкома Виктор Коледа вручил награды водителю погрузчика УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района Алексею Кулю, работнику УЗ «Марьиногорская центральная районная больница» Евгению Исаченко, члену районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Людмиле Лукашенок, учителю-дефектологу ГУО «Ясли-сад «Солнышко» поселка Дружный Марине Серко, машинисту экскаватора Пуховичского ПМС Федору Николенко, электрогазосварщику ОАО «Машпищепрод» Сергею Комлику, начальнику центра банковских услуг № 549 в городе Марьина Горка РД по Минской области ОАО «Белагропромбанк» Наталье Роговенко.

Андрей ГЕОРГИЕВ.