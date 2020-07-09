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Лучшим оператором АЗС по Минской области стала пуховчанка

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Директор ОАО «Пуховичинефтепродукт» Юрий Лагунчик и Инга Сергеенко.

Попытаться стать лучшим по профессии сможет теперь каждый работник автозаправочных станций ГПО «Белоруснефть». Специально для стимулирования стремления к профессиональному росту администрация и профком компании приняли решение о проведении ежемесячного конкурса среди операторов АЗС в каждой области и столице нашей страны.

Одним из первых победителей нового конкурса стала пуховчанка Инга Сергеенко. Она была признана лучшим оператором Минской области в апреле 2020 года.

Рассказывает начальник участка АЗС ОАО «Пуховичинефтепродукт» Егор Норик:

— Выбирает лидеров информационно-аналитическая система SAP  Business Objects Web Intelligence  из данных отчета «Рейтинг операторов». В оценке учитываются индивидуальные фактические результаты участников. А точнее —  три показателя эффективности работы: конверсия кассовых чеков (соотношение количества совершенных покупок сопутствующих товаров и услуг к общему количеству покупок), средний чек (средняя сумма продаж сопутствующих  товаров  и  услуг в одном чеке) и трафик (среднее количество чеков с  нефтепродуктами за 1 час).

Нам приятно, что в числе первых победителей — наша оператор Инга Сергеенко. Работает Инга на АЗС № 9. Всегда вежливая, доброжелательная и внимательная к клиентам. Она настоящий профессионал в своем деле. И, что очень важно, проявляет инициативу, стремится выполнять свои обязанности так, чтобы клиенты оставались довольны обслуживанием и возвращались к нам снова и снова.

За победу в конкурсе Инге были  вручены  диплом,  кубок победителя  и   денежный  сертификат.

Елена  ШАНТЫКО.

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