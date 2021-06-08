Лучший оператор АЗС трудится на Пуховщине

Не знаю, как у вас, а у меня есть любимые автозаправочные станции. И одна из них — АЗС № 9 ОАО «Пуховичинефтепродукт». Во-первых, именно она чаще всего нам по пути. Во-вторых, эта АЗС недавно открылась и пока является самой современной в плане технического оснащения и дизайнерских решений. Это также безусловный плюс. И, конечно, всегда приятно заезжать туда, где тебя встречают приветливо и профессионально. Именно это, впрочем, стоит поставить на первое место. Все остальное — дополнительные бонусы.

Мое мнение о работе данной автозаправочной станции было в очередной раз подкреплено приятным фактом: оператор АЗС №9 Ирина Прокопенко была признана лучшим работником компании «Белоруснефть» в апреле. До этого оператором месяца (апрель 2020 года) уже становилась ее коллега Инга Сергеенко.

— Приятно, что получение призовых мест в конкурсе «Лучший оператор АЗС Минской области» становится для нас традицией, — говорит начальник участка АЗС ОАО «Пуховичинефтепродукт» Егор Норик. — Это говорит о том, что члены нашего коллектива постоянно подтверждают свой профессионализм и умеют работать с клиентами. Всегда приятно, когда оператор АЗС с улыбкой встречает клиента, помогает ему с выбором нужных товаров, может приготовить твистер, предложить кофе… Это далеко не все обязанности, которые Ирина Прокопенко, как и тысячи ее коллег-операторов АЗС «Белоруснефти», выполняет каждую смену.

Глядя на то, с какой естественной легкостью и хозяйственной обстоятельностью работает Ирина, трудно представить, что три с половиной года назад, когда только пришла работать на предприятие, она вообще мало что знала об автозаправках. А сегодня Ирина не только на отлично сама справляется со своей работой, но может помочь, рассказать, объяснить что-то любому своему коллеге.

Однако приобретенный опыт не означает, что можно остановиться и пользоваться только уже приобретенными навыками. Даже за эти три года, что Ирина работает на АЗС, добавились новые сервисы, появилась необходимость больше знать и уметь. Здесь в помощь операторам — постоянное онлайн-обучение, которое с февраля прошлого года было организовано для работников АЗС на интернет-площадке корпоративной социальной сети i.neft.bу. Обучение помогает не только вооружиться знаниями об автотоварах или освоить идеальную технологию приготовления вкуснейшего твистера, но и разобраться в психологии клиента с точки зрения науки, а не только собственного опыта.

Елена ШАНТЫКО.