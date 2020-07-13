Лучшим дизайнером на «Мельнице моды-2020» в номинации «Женские коллекции» названа наша Полина Миненкова

Фестиваль-конкурс моды и фото «Мельница моды» — самое модное событие в Беларуси. Это проект, в рамках которого представляются дизайнерские находки года. Стать участником престижного шоу не так просто: отбор очень строгий. Поэтому на подиуме всегда только самые лучшие молодые дизайнеры, модели,

фотографы, стилисты, парикмахеры, визажисты.

В этом году белорусская «Мельница моды» собрала претендентов уже в 29-й раз, но впервые показы транслировались в онлайн-формате. Впрочем, зрителей от этого меньше не стало: конкурсные коллекции оценивали профессионалы и знатоки модных тенденций из Латвии, Польши, Китая, Италии, Швеции, Дании, Франции и других стран. В финале были представлены 45 коллекций молодых белорусских дизайнеров из всех регионов Беларуси. Всего в конкурсе приняли участие 54 дизайнера и 11 фотографов.

Думаю, сейчас самое время объяснить, почему мы вдруг заинтересовались тем, что происходит сегодня в мире моды. На самом деле есть прекрасный повод: в этом году в номинации «Женские коллекции» лучшим дизайнером названа наша землячка Полина Миненкова, учащаяся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства». Жюри высоко оценило ее коллекцию одежды «Волчий дождь» (руководитель Наталья Войнова).

Эмоции от конкурса еще совсем свежие, поэтому Полина с удовольствием рассказывает обо всем, что было связано с созданием коллекции, выбором темы, работой над эскизами, пошивом, репетициями. Но прежде, конечно, говорим о том, как выпускница Руденской СШ пришла в профессию.

— Кем я только не мечтала стать в детстве,— смеется Полина, вспоминая, как едва ли не каждый день менялись ее желания.— Я видела себя то ювелиром, то лингвистом, то дизайнером… И даже медработником. Но в итоге победило желание создавать одежду, шить красивые вещи. Быть может, это произошло не случайно. Нет, в семье у нас никто не является профессионалом в этом деле. Но когда я была маленькая, мама мне сама шила одежду, потому что купить тогда что-то красивое было не так просто, как сегодня. Помню, однажды я вышла в новеньком костюмчике от мамы и тут же упала в грязь. Такой вот получился мой первый модный показ…

Выбирая профессию, Полина по-взрослому рассуждала о том, что ей не хотелось бы в будущем каждый день преодолевать себя, а хотелось бы следовать своим интересам, желаниям, эмоциям.

— Ну, как бы я стала медиком, если я по сей день боюсь вида крови? — рассуждает Полина. — Даже если бы я заставила себя не выдавать эмоций, не думаю, что смогла бы чувствовать себя в профессии уверенно. Поэтому приняла решение поступать в профессионально-технический колледж швейного производства. Согласитесь, одежда — это то, что делает нас защищеннее, увереннее в себе. Мы — это чаще всего и то, что мы носим.

На первой ступени образования Полина получила профессию застройщика-портного, а теперь учится на модельера-конструктора. Будущий кутюрье говорит, что пока ни разу не пожалела, что поступила именно в этот колледж, а не в университет. Здесь все начинают с самых азов. Буквально с первых в жизни неровных строчек. Потом шаг за шагом ты идешь вперед. И каждый этот шаг — твой личный опыт.

В колледже к учащимся предъявляются достаточно высокие требования. Не случайно многие становятся участниками и победителями самых престижных республиканских и международных конкурсов. А после выпуска — востребованными специалистами на предприятиях швейной промышленности и в ателье. Многие откроют свое дело: кто-то будет владеть свадебным швейным ателье, кто-то займется пошивом одежды нестандартных размеров, кто-то — простым ремонтом: все это сегодня нужно людям.

Но далеко не каждый учащийся в будущем станет модным дизайнером. Для этого нужен, пожалуй, особый талант. И у Полины он определенно есть, хотя она не спешит давать такое громкое определение своему увлечению созданием модной одежды.

— Мне очень нравится придумывать что-то яркое, нестандартное, смелое, даже, может быть, дерзкое, — говорит девушка. — Такие образы — результат наших фантазий. Нас учили черпать вдохновение в самых простых вещах. Коллекция одежды может родиться после того, как тебе на глаза попались, к примеру, обычные часы. Или понравился какой-то цветок, сочетание цветов или пропорции и линии мебели… А, может быть, просто шумел по-особенному дождь… В общем, никогда не знаешь, что тебя подтолкнет к идее.

Коллекция «Волчий дождь» родилась у Полины после посещения города детства — Волковыска, созерцания установленной там скульптуры волка, гордого, независимого животного. Образ волка лег на немного грустное дождливое настроение. И все сложилось.

— В коллекции присутствуют серые, белые, синие и золотистые цвета,— рассказывает Полина.— И бисерные вертикали как нити дождя. Должна сказать, что я являюсь автором коллекции, но ее итог — это коллективная работа: огромен вклад и тех, кто помогал шить одежду, и девочек-моделей, которым пришлось ее представлять. Это все учащиеся колледжа.

Полина, комментируя каждый из семи созданных образов, говорит, что готовые изделия значительно отличались от первоначальных эскизов, потому что в процессе появлялись новые идеи, учитывались новые модные тенденции.

— Прежней оставалась главная концепция. Мы отталкивались от легенд о волках, от народных костюмов Гродненской области и Пуховщины. Все это осовременили, безусловно. И получили, как мне кажется, очень неплохой результат.

Коллекцию Полины заметили. Это видно уже по тому, что в своих социальных сетях фотографиями с показа делились друг с другом многие дизайнеры одежды.

…После такого удачного дебюта на престижном конкурсе наверняка должно быть какое-то продолжение. Но пока Полина настроена на то, чтобы последний год учебы посвятить подготовке дипломной работы. Это непростой труд. И хотелось бы получить за него самый высокий балл.

Впрочем, вдохновение может появиться за мгновение. И тогда начнется новая история…

Елена ШАНТЫКО.