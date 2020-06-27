Лучших ученых-изобретателей наградили в Минске

Торжественная церемония награждения ученых-изобретателей грамотами Государственного комитета по науке и технологиям и Национального центра интеллектуальной собственности прошла в Минске в преддверии Дня изобретателя и рационализатора, сообщили БелТА в пресс-службе ГКНТ.

В числе награжденных — представители Минского завода колесных тягачей, «Интеграла», «Пеленга», Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН, Белорусского государственного технологического университета, Института общей и неорганической химии НАН, Института химии новых материалов НАН и других предприятий и организаций.

«Белорусская земля всегда славилась творческими, изобретательными людьми — творцами технического прогресса. Мы — высокоинтеллектуальная нация, которая создает инновационный и качественный товар. Сегодня наши разработки востребованы далеко за пределами Беларуси, в том числе в таких высокотехнологичных странах, как США, Израиль, Германия, Республика Корея. Постоянный творческий поиск и внедрение новаторских идей особенно востребованы сейчас, когда стоит задача активно развивать экономику и промышленный потенциал нашей страны», — говорится в поздравлении заместителя премьер-министра Юрия Назарова ко Дню изобретателя и рационализатора.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин отметил в своем поздравлении, что каждое открытие, изобретение, рационализаторское решение играет важную роль в развитии и становлении государства, приумножении интеллектуального и промышленного потенциала. «Наша продукция в различных сферах пользуется всеобщим доверием, в том числе благодаря труду, идеям и замыслам изобретателей и рационализаторов», — подчеркнул он.

Генеральный директор НЦИС Владимир Рябоволов обратил внимание на высокие достижения и значимые результаты белорусских ученых и специалистов в области машиностроения, медицины, биотехнологий, ИКТ, новых материалов, а также в сфере интеллектуальной собственности.