Лукашенко: Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый получит к ней свободный доступ

Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый желающий будет иметь к ней свободный доступ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, чтобы провести масштабную вакцинацию от COVID-19, Беларусь может пойти двумя путями. Первый заключается в разработке собственных вакцин. «Есть ученые, есть наработки, есть школа — надо этим заниматься. На что выйдем, я вас хочу сегодня послушать, чтобы зря не тратить деньги. Поэтому собственными белорусскими вакцинами заниматься будем», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что производство иммунологических препаратов такого уровня — абсолютно новая для Беларуси задача. «Есть определенный потенциал и в Минздраве, и в Академии наук. Как мне докладывают, на решение этой задачи уже нацелены ведущие сотрудники и ученые в сферах вирусологии, иммунологии, генетики, клеточной инженерии», — рассказал глава государства.

Чтобы выбрать наиболее характерный штамм вируса для производства вакцины, изучено генетическое разнообразие его вариантов. Отрабатываются три возможных технологии получения прототипа вакцины. Изучается динамика состояния иммунитета у пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусом, а также аспекты сохранения иммунного ответа организма.

Это поможет выбрать основную «мишень» для создания отечественной вакцины, отметил Президент. Параллельно отрабатывается технологический процесс, идет поиск поставщиков для закупки оборудования.

Второй подход заключается в локализации производства зарубежных разработок . Александр Лукашенко поинтересовался, каковы уже изученные и проработанные обстоятельства — сроки, объемы, источники финансирования и перспективные возможности, а также на каком этапе совместный проект холдинга «Белфармпром» и российского Национального исследовательского центра имени Гамалеи.

«Однако вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», — заявил глава государства.

По словам Президента, в первую очередь будут привиты наиболее уязвимые слои населения: пожилые люди, медики, учителя, торговые работники. «Для этого мы всегда найдем средства, и обязаны это сделать», — подчеркнул он.

Источник: БелТА