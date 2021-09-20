Лукашенко: белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях

Белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на форуме патриотических сил «Символ единства», посвященном Дню народного единства, передает корреспондент БелТА.

Вся история порой трудного и драматичного пути Беларуси к обретению и сохранению своей государственности не раз подтверждала древнейшую мудрость, что сила в единстве, подчеркнул Александр Лукашенко.

«Мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам, чьим-то непомерным геополитическим амбициям потерять половину родной земли, утратить связь с близкими и друзьями на долгие 20 лет», — заявил Президент. По его словам, в течение этих нескольких десятилетий свыше 4 млн человек, проживавших на оккупированной Польшей территории, были лишены права говорить на родном языке, учиться в национальных школах, развивать свою самобытную культуру, да и просто зваться белорусами.

Для большей наглядности по настоянию Президента на форуме была продемонстрирована карта Беларуси 1921 года, когда территория страны была в разы меньше современной. «Посмотрите, где была Беларусь, растерзанная, разорванная, поделенная… Это было справедливо? Нет. 20 лет люди мучились, над ними издевались, запрещали разговаривать так, как они хотят, не говорю уже, что учиться детям негде было, шло ополячивание, полонизация этой части Беларуси. Мы не могли с этим смириться», — акцентировал внимание белорусский лидер.

«Нет ничего удивительного в том, что 17 сентября 1939 года жители Западной Беларуси встречали Красную армию как освободительницу. Со слезами на глазах и цветами, — напомнил белорусский лидер. — Помнят эту встречу архивные фото, которые бережно хранятся в стареньких семейных альбомах».

«Да, сегодня мы не в силах заставить замолчать националистов разных мастей, потомков коллаборационистов, приравнявших это событие к нападению фашистской Германии на Польшу. Но мы можем и должны наконец-то, не стесняясь, ответить фактами, что мы и начали делать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, как Польша к середине сентября 1939 года потерпела сокрушительное поражение в войне с Германией, польские войска были разгромлены, а правительство бежало в Великобританию. Польша как государство перестала существовать, а над Западной Беларусью, которая входила в состав к тому времени уже не существующей Польши, нависла тень нацизма. «Вернув утраченные исконно белорусские земли, советское правительство остановило смертельную угрозу для жителей региона на целых два года», — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что в Польше очень обиделись на то, что белорусы в своем государстве, согласно своей конституции приняли решение праздновать день воссоединения страны именно в эту памятную дату. «Почему обиделись? Земли-то польские. Оказывается, мы их «оккупировали», — заметил Президент. В ответ на подобного рода обвинения и упреки, Александр Лукашенко заявил, что историческое решение о воссоединении земель в 1939 году было правильным и справедливым.

«1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу и в течение двух недель польского государства не существовало. И если бы мы, Красная армия, тогда не двинули свои войска на запад, к Бресту и Гродно, не факт, что немцы остановились бы там, на той западной границе. Они были бы уже под Минском. И я смею сегодня сказать, что если бы в 1939-м, за два года до нападения фашистов на Советский Союз, немцы были под Минском, боюсь, что не было бы Великой Победы в 1945-м. Один бросок до Москвы — и Советского Союза не существовало бы. Поэтому это превентивное движение Сталина на запад и воссоединение западных земель Беларуси с исконно белорусскими землями было правильным, справедливым и закономерным», — убежден Президент.

Рассуждая о событиях сентября 1939 года, глава белорусского государства задался вопросом, почему же тогда Польша не защитила свои земли и за две недели сдала всю территорию, включая Гродно и Брест? «Почему вы не умирали там, если это ваша земля? Что можно было говорить о землях, восточных кресах, которые входили в состав Польши… Наши дни были бы сочтены», — сказал глава государства.

Он заметил, что существует мнение, якобы поляки не могли противостоять мощной армии Германии. «Тогда встает второй вопрос: а почему ваши покровители вам не помогли? Вы заметили, куда побежало правительство Польши? В Великобританию. А англосаксы крепкими тогда были. Почему не защитили, как обещали, Польшу? И еще один вопрос: так поляки же получили смертельный удар 1 сентября (1939 года. — Прим. БЕЛТА) от своих союзников. Ведь Германия до 1 сентября 1939 года была в теснейшем союзе с Польшей, в обнимку ходили. Польское правительство, руководство готово было, и это архивными фактами подтверждается, готово было на центральных площадях Варшавы поставить памятник Гитлеру. И этот самый Гитлер через несколько месяцев растоптал Польшу», — констатировал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отверг всякого рода претензии к Беларуси за события сентября 1939 года, подчеркнув, что в тот период белорусский народ снова обрел право жить и развиваться в границах одной республики. За короткое время в западных областях люди получили бесплатное медицинское обслуживание, начали работу почти 6 тыс. школ, открылись национальные вузы и театры, строились новые фабрики и заводы, напомнил Президент. Во всех областных городах и райцентрах появились белорусские газеты и журналы. «Воссоединение в 1939 году Беларуси дало мощный импульс развитию экономики, науки, культуры. Но главное — белорусы объединились. Были вместе и в борьбе против сторонников воссоздания «великой» Польши, и в борьбе с гитлеровскими оккупантами», — заметил Президент.

«На полях сражений, в партизанских отрядах и подполье жители Западной и Восточной Беларуси, не задумываясь, умирали за свое Отечество. В этой самой страшной и жестокой войне в истории человечества крепло и закалялось народное единство проживающих в республике белорусов, русских, украинцев, поляков, евреев и других малых народов, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В немыслимых испытаниях белорусский народ формировался в единую нацию».