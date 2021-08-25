Лукашенко: будущий год мы посвятим образованию

В будущем году образованию будет уделено особое внимание. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БелТА.

«Давайте загоримся одной идеей — давайте нашу страну защитим. Это страна для ваших детей. Вот ее надо для детей сохранить. Если мы с таким чувством придем в школу, мы сделаем дело и решим те проблемы, которые стоят перед нами сегодня», — заявил глава государства.

Президент отметил, что услышал мнения всех выступающих на пленарном заседании по различных вопросам. «Будущий год мы посвятим образованию. Мы должны рассмотреть все — от приема в школу», — сказал Александр Лукашенко.

Также, по его словам, отдельное внимание будет уделено строительству и размещению школ в городах. Проблем в этом немало, отметил глава государства. «У нас хватает школ, но возникла проблема. Допустим в Минске, в центре, свободны детские сады и школы (население уже постарше, не рожают), а молодежь, которая рожает, живет на окраине, и мы начинаем штамповать там школы. А это колоссальные деньги», — обратил внимание глава государства.

По его словам, подобные вопросы возникают и в регионах, когда в сельских школах не хватает учащихся, а педагогам из-за нехватки педагогических кадров приходится вести несколько предметов. Такие школы пришлось закрывать. Но был организован подвоз учеников из деревень в райцентры. «От меня требуют школу не закрывать. Так мы что, для галочки детей в школу отправляем? Они же за знаниями идут. А какие будут знания, если один учитель одновременно ведет три урока в одном классе, — подчеркнул Президент. — Точно так и в Минске. Почему мы боимся подвезти, если надо, отдельные маршруты организовать? Это будет значительно дешевле».