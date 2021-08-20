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Лукашенко: бюджет Беларуси складывается даже лучше, чем мы думали, и лучше, чем могло быть

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым отметил, что текущий бюджет в Беларуси складывается лучше, чем того ожидали, передает корреспондент БелТА.

«Я пригласил вас для того, чтобы затронуть вопросы, которые находятся в сфере вашей деятельности. Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших «свядомых» протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть», — заявил белорусский лидер.

«Но это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов, о которых говорили. Уплата налогов — это дело святое«, — добавил глава государства.Президент также потребовал доложить ему о состоянии дел в борьбе с выплатой зарплат в конвертах. «Мы ввели в закон очень жесткие нормы, если кто-то нарушает эти правила. Налоги и заработная плата. Если это конверты, то это и налоги, и поступления в Фонд социальной защиты. Это мы же содержим пенсионеров. Когда-то нас кто-то будет содержать. Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя», — сказал Александр Лукашенко.

Как было доложено Президенту, с точки зрения поступлений в бюджет в первом полугодии налоговой службой собрано Br15,1 млрд. План перевыполнен на 2,5%. А если брать в темпах, сопоставимых к прошлому году, то отмечается опережение в 3,3%. Иными словами, дополнительно в бюджет поступило по сравнению с прошлым годом Br480 млн.

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