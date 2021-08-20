Лукашенко: бюджет Беларуси складывается даже лучше, чем мы думали, и лучше, чем могло быть

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым отметил, что текущий бюджет в Беларуси складывается лучше, чем того ожидали, передает корреспондент БелТА.

«Я пригласил вас для того, чтобы затронуть вопросы, которые находятся в сфере вашей деятельности. Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших «свядомых» протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть», — заявил белорусский лидер.