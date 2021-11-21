Лукашенко дал интервью журналисту Би-би-си

Президент Беларуси Александр Лукашенко отвергает фейковые обвинения в адрес белорусской стороны, что она якобы снабжала беженцев спецсредствами для использования против польских военнослужащих на границе в районе пункта пропуска «Брузги». Об этом он заявил 19 ноября в интервью британской медиакомпании Би-би-си, передает корреспондент БелТА.

«Почему на нашу территорию стреляли? Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему об этом не написал? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию (речь о применении спецсредств польскими военнослужащими в отношении беженцев, в том числе беременных женщин и детей. — Прим. БЕЛТА)?! Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил. Я знаю там каждый метр. Вы нарушили государственную границу как минимум. Вы бросали светошумовые гранаты на нашу территорию, — заявил Президент. — И еще нас обвинили, что мы снабдили беженцев и они бросали гранату. Там солдат взял гранату светошумовую (в Польше) и, не умея обращаться, у него в ногах взорвалась. А вы обвинили белорусов».

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в свою очередь предпринимала меры, чтобы не допустить проникновения оружия и боеприпасов в лагерь беженцев на границе: «Да если бы я не контролировал этот лагерь, там бы уже давно оружие было, которое через Украину прут сюда из Донбасса. Если ты этого не знаешь, так послушай».

Глава государства также не исключил, что в случае провокаций могла возникнуть угроза для жизни в том числе иностранных журналистов. Как известно, все желающие представители СМИ допущены с белорусской стороны на границу для освещения событий с беженцами, в то время как Польша ввела информационную блокаду. «И не факт, что они не застрелили бы какого-то там Мэтью или тебя (журналисты CNN и Би-би-си Мэтью Чанс и Стивен Розенберг. — Прим. БЕЛТА). Для чего? Для того, чтобы потом Лукашенко обвинили, что это он виноват», — добавил белорусский лидер.-0-