Лукашенко — генпрокурору: цифровая преступность — это просто беда, тут люди должны ухо востро держать

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом поинтересовался состоянием дел в сфере борьбы с преступностью, сделав особый акцент на преступления в сфере высоких технологий, передает корреспондент БелТА.

«Ваши впечатления о борьбе с преступностью, на что нам надо обратить внимание? Понятно, цифровая преступность — это просто беда. Но тут люди должны ухо востро держать. Не надо вестись на разного рода предложения. Особенно люди старшего поколения. В конце концов, пускай бы уже молодежь, которая ходит и не отрывается от этого телефона. Но старики, старшее поколение, куда вы лезете, зачем вы ведетесь на предложения мошенников, отдавая свои сбережения. Никто ничего просто так не даст», — обозначил проблематику глава государства.

«Тем не менее наша обязанность защитить этих людей. Это понятно», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поинтересовался, что, возможно, еще настораживает Генеральную прокуратуру. «Какова ситуация спустя год после этих очумелых, которые блицкриг хотели совершить в прошлом году? Ваши просто впечатления в этом плане», — спросил Президент.

Во время рабочей встречи также обсуждались и иные вопросы, находящиеся на контроле у Президента, в частности, в отношении ряда уголовных дел.

Как доложил Андрей Швед, криминогенная обстановка в стране находится под контролем правоохранительных органов, есть ряд положительных тенденций. По итогам первого полугодия на 5% снизилось количество убийств, на 6% — разбоев, на 11% — причинений тяжких телесных повреждений, почти на 20% стало меньше изнасилований. «Да и в целом потерпевших от преступных посягательств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше почти на 14%. Мы принимаем активно меры вместе с нашими коллегами из МВД, других правоохранительных органов к активизации работы. Ориентируем на то, чтобы они начали работать с учетом стабилизации обстановки в стране в нормальном режиме, как это было до августа прошлого года», — заявил генеральный прокурор.