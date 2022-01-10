Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 января провел совещание на тему реализации исторической политики. Это первое большое совещание в новом году, который объявлен в стране Годом исторической памяти.

На совещании были заслушаны предложения по реализации исторической политики в стране, выработанные по поручению главы государства Администрацией Президента Беларуси совместно с Национальным собранием, представителями исторической общественности, иными заинтересованными.

Лукашенко: Год исторической памяти пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды

Год исторической памяти, которым в Беларуси объявлен наступивший 2022-й, пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам реализации исторической политики.

По словам главы государства, предстоит систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые следует увековечить, внести коррективы в работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи с опорой на факты героических подвигов предков. «Сегодня вся эта работа является одним из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности страны «, — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что предстоит уделить самое пристальное внимание вопросам так называемой исторической политики: «Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия — «история» и «политика» — рядом. До сих пор мы старались не политизировать историю. Выбранный белорусским народом политический курс страны был нацелен на сохранение добрых отношений прежде всего с нашими соседями».

Глава государства подчеркнул: в Беларуси пресекали любое проявление реваншизма, национализма, шовинизма и прочих идей, дискриминирующих историю, культуру и другие народы. В стране также не вели войн памяти в целях укрепления своей государственности, старались не задеть национальные чувства тех, с кем когда-то жили в единых государствах. «А поводов у белорусов предостаточно», — заметил Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал историческую политику фактором национальной безопасности Беларуси

«Мы должны признать, что страницы отечественной истории превратились в информационное поле боя. И случилось это не сейчас. Сегодня историческая политика является для нас стратегией самосохранения в условиях глобального передела сфер влияния в мире. Это фактор национальной безопасности», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я хочу, чтобы вы, научные деятели, политологи, эксперты, меня правильно понимали. Свою историю мы переписывать не должны, и мы это делать не будем. По крайней мере, при нынешнем Президенте. Но и не будем больше умалчивать конкретные факты. Именно факты. Даже если они задевают чьи-то амбиции или национальные чувства. Как в случае с преступлениями белорусских, а также польских, литовских, украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны, — сказал Александр Лукашенко. — Недопустимо только критически смотреть на советское наследие, скромно замалчивая достижения и победы эпохи. И я считаю, что как минимум несправедливо облагораживать другие исторические периоды, не придавая значения фактам унижений и дискриминации белорусов».

Лукашенко выступил за адекватную оценку исторических периодов, включая времена ВКЛ и Речи Посполитой

«Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как Великое ккяжество Литовское, Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку», — отметил Президент.

«Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой — оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? — задал риторический вопрос глава государства. — Родной язык, культура, вера под запретом. Нельзя было даже быть человеком. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и более того — сохранил свою самобытность».

«А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык — наш, на нем же написана и Конституция — Статут. Главенствующая вера — православие. Территория — в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% — наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности», — подчеркнул белорусский лидер.

«Кроме того, когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство. Как есть. Это вопрос нашего национального достоинства — защитить славную многовековую летопись белорусского народа. Мы понимаем, что нам есть чем гордиться, — заявил Президент. — Чего только стоит история Полоцкого и Туровского княжеств, которая как-то потерялась на фоне историографического, научного и культурного интереса к другим древним эпохам».

Наряду с этим Президент призвал не забывать и о достижениях советского периода: «Давайте не будем забывать, что как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему».

Александр Лукашенко отметил, что сегодня белорусский народ продолжает писать свою историю. «Нам нужно перейти на новый этап, как говорят эксперты, начать определять и формировать смыслы в области национально-исторического развития белорусского народа и государства. Мы должны предупреждать новые вызовы и угрозы в сфере национальной памяти. Надо определить стратегию и тактику работы в этой области. Иначе мы, наши дети опять повторим черные дни истории, когда были вынуждены жить под игом чужих хозяев на своей земле. Как я говорю, под плеткой», — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас стоит задача не допустить развития идей, которые могут подорвать страну в будущем. «Для этого у нас есть все — и время, и необходимые ресурсы. Поэтому спокойно, без шатаний нам следует данные вопросы отработать и концептуально определиться в подходах, проложить крепкий мост между прошлым и будущим нашей Беларуси», — отметил он.

Александр Лукашенко также указал на необходимость выработать четкую концепцию оценки событий и роли личностей в истории белорусского государства.

Лукашенко об оголтелой политизации истории в 90-е: были в шаге от потери национальной государственности

Александр Лукашенко констатировал, что некоторые соседи Беларуси выстраивали собственную историческую политику, формировали институты и программы. При этом свою концепцию исторических событий они подстраивали под совершенно конкретные политические цели, под партии, отдельных политиков и так далее. «Для одних, как я уже говорил, Беларусь — это плацдарм для броска на Россию. Другие страдают фантомными болями — все ищут здесь свои исторические земли. И первым, и вторым суверенная Беларусь и белорусский народ не нужны», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что на эти цели были брошены немалые средства: «Еще в 90-х, когда начался период оголтелой политизации истории. Ее перевернули с ног на голову. Общество раскололи. Мы были в шаге от потери национальной государственности».

«Не без помощи Сороса и «соросят» внутри, которые взялись за издание новых учебников по истории Беларуси. До 1994-го ведомые американцами «свядомыя» успели многое переписать и выучить часть детей. Да и мы с вами тоже поддавались на некоторые вещи. Те ученики и студенты, воспитанные на созданных тогда исторических фейках, сегодня сами родители. Результат навязанной нам в те годы романтизации и выпячивания некоторых периодов в истории белорусского народа мы видим, особенно сейчас», — констатировал глава государства.

Он привел пример: в представлении части молодежи Наполеон, пообещавший восстановить Речь Посполитую, — «освободитель». «Чему удивляться, если портретов литовской и польской знати по всей стране было больше, чем, например, героев Великой Отечественной войны или нашей современной истории, — сказал Президент. — Плоды такого «патриотического» воспитания мы наблюдали и в 2020-м. Но нет худа без добра. Благодаря этим событиям теперь все знают истинную историю символа оккупации родной земли и предательства белорусского народа».

«Многие, кто развешивал у себя на окнах БЧБ-тряпки, сегодня этого стыдятся. Понимают, кто ими управлял. Но плохо то, что в данном случае нам пришлось реагировать на события, а должны были упреждать эти события», — подчеркнул Александр Лукашенко.

БелТА.