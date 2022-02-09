Лукашенко: Готовься, это ещё не всё! Откопают то, чего ты не знаешь! Поменьше на это смотрите!

Лукашенко: Мы договаривались, что этих людей надо всячески защитить. И такую команду правоохранительные органы получили. Недавно наш министр внутренних дел об этом говорил. Пусть даже не переживают те, кто сегодня занимается государственными делами. У нас сегодня не та ситуация, что была в 2020 году, и каждого мы сможем защитить! Это наша святая обязанность. Не дай Бог они прикоснутся хоть к одному человеку. Вы знаете, что будет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность членов комиссий в ходе проведения референдума по обновленной Конституции. Об этом глава государства заявил 8 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси.