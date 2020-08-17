Лукашенко: мы провели выборы, других выборов не будет

В Беларуси провели выборы и других выборов не будет. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками МЗКТ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, — подчеркнул белорусский лидер. — Их (выборов. — Прим. БЕЛТА) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все. Выборы не способствуют нормальной обстановке. Притом море проблем сейчас».

«По-цивильному состоялись выборы. Не могут быть фальсифицированы 80%», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я знаю, понимаю, что происходит. Поэтому давайте поговорим по существу. Вы — рабочие люди. Вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали Президента. Это я знаю. Пусть не все. Но запомните, по-мужски вам скажу (и вы выслушайте, а потом действуйте, как хотите): самое страшное в жизни — это предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы кого-то предали. Потому что я хорошо знаю, что происходит», — отметил Александр Лукашенко.

«Послушайте, я никогда вас не предавал и не предам, — заверил Президент. — Жили, вроде, спокойно, тихо, завидовали нам, уважали. Что вы сотворили со страной? Вы же из этого будете выкарабкиваться! Успокойтесь, сядьте, работайте. А потом с вами в январе здесь встретимся, и вы скажете, что произошло и что нужно еще сделать».

«Не провоцируйте! Я все пережил. Переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Вот я сегодня ушел. Что завтра, вы подумали? — поставил вопрос глава государства. — Вы, пожалуйста, чтобы была зарплата, не губите свое предприятие. Лукашенко завтра уйдет, но вы-то здесь останетесь».

Источник: БелТА.