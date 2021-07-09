Лукашенко на сегодня самый сильный политический лидер на континенте — Азаренок

Президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодня является самым сильным политическим лидером на континенте. Такое мнение высказал телеведущий, политический обозреватель телеканала СТВ Григорий Азаренок в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, сообщает БелТА.

«Я вижу, что на сегодняшний день это самый сильный политический лидер на европейском континенте», — заявил Григорий Азаренок.

Телеведущий рассказал, что со школьной поры поддерживает главу государства, но за последний год произошли события, которые еще сильнее укрепили его позицию. В первую очередь это реакция Беларуси на COVID-19. «Для меня момент ковида был определяющим, потому что я увидел, какой страшный мировой накал — сильнее, чем сейчас политический. Все склонились, поклонились этому маразму — локдаунам, закрытиям. Только один Президент сказал: «Я свой народ, здоровье своего народа и экономику гробить ради ваших внутриэлитных игр не буду», — отметил журналист.

Еще одним определяющим моментом, по словам Григория Азаренка, стало то, что в Беларуси не стали закрывать храмы на Пасху и дали людям возможность отметить этот праздник.

«Это исторические поступки, — убежден телеведущий. — Это поступки, которые достойны «Одиссеи», «Илиады», «Тихого Дона» — таких произведений масштабных, эпических, сильных».