Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего Президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов — или само в отставку подает, или Президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим. До президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что к соответствующим кадровым вопросам подступались еще некоторое время назад, когда Администрацию Президента возглавляла Наталья Кочанова. «Об этом говорили, и очень многих министров мы назначили полгода назад, и увидели их в деле. И сегодня можем сделать вывод, могут они работать в новом правительстве или не могут. Поэтому настало время, чтобы еще раз взглянуть на правительство, высших должностных лиц, которые у нас есть, и по ним тоже принимать решения. Или мы с ними работаем, или перемещаем на новую работу», — отметил Президент.

«Но должен сказать, что по большом счету я не имею претензий ни к одному из этих людей. Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть. Поэтому этот вопрос, Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. — Прим. БЕЛТА), ваш. Возьмите всю информацию у Натальи Ивановны (Кочановой). Полгода назад мы до каждого человека дошли и проработали эти вопросы. Где-то произошла замена, а где-то мы отложили вот на этот период», — поручил глава государства.

«Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут — ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться», — резюмировал Александр Лукашенко.

Источник: Белта