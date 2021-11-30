Лукашенко не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия

Президент Беларуси не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства был задан вопрос относительно недавнего заявления генерального секретаря НАТО Йенса Солтенберга о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе, в частности в Польше.

«Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», — заявил глава государства.

«Какое ядерное оружие?» — уточнил Дмитрий Киселев.

«Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении, — ответил Александр Лукашенко. — Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил (речь об инфраструктуре для ядерного оружия, оставшейся со времен СССР. — Прим. БЕЛТА), все сараи стоят на месте».-0-