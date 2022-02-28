Лукашенко: никакой войны с территории Беларуси не идет

Никакой войны с территории Беларуси не идет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сейчас и тогда мы не воюем против них: в этом нет никакой необходимости. Никакие ракеты с нашей территории туда не летают и не нужно, — заявил Александр Лукашенко. — Киев окружен, города эти окружены. Где-то они заняли (россияне. — Прим. БЕЛТА) города. Зачем с территории Беларуси за 200-300-400 километров производить отстрелы? Это безумство».

«Поэтому это вранье. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно, помогаем. Раненые, погибшие люди… Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого? И будем лечить, будем поддерживать, — подчеркнул глава государства. — Поэтому не надо на нас нападать и из «Квартала 95″ каким-то голоском подвывать, что вы, белорусы, сделайте правильный выбор. Ты разберись у себя со своим выбором!»-0-