Лукашенко: нужно строить государство исходя из наших ментальных традиций

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию подчеркнул, что нам надо строить государство исходя из наших ментальных традиций, передает корреспондент БЕЛТА.

«Белорусы разобрались, что им нужно. Ценностная устойчивость стала основой для согласия. Нам надо строить государство исходя из наших ментальных традиций. Это фарватер государственного развития. Как только отклонимся от него, примерим на себя чужие лекала — свалимся в бездонную пропасть и оттуда никогда не выберемся», — заявил Президент.

По словам Александра Лукашенко, белорусы не всегда придавали значение своим ценностям, а некоторые даже считали их архаичными, идеализировали чужое. «Но в сегодняшнем изменчивом и искусственном мире оказалось, что мы со своим консервативным и традиционным мышлением находимся в гораздо более устойчивой позиции», — подчеркнул глава государства.

Главными столпами ценностного фундамента выступают стремление к миру и единству, национально-государственная идентичность, преемственность и баланс культур, гармоничность этноконфессиональных отношений, почитание семьи как союза мужчины и женщины.