Лукашенко о белорусском подходе к обновлению Конституции: ни в одном государстве такого процесса не было

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции рассказал, в чем заключалась его концепция в подходах к работе над проектом обновленной Конституции, передает корреспондент БелТА.

«Моя концепция заключалась в том, чтобы в центре всех действий по изменению Конституции был Конституционный суд. Потому что более сильных специалистов, нежели в Конституционном суде (это члены Конституционного суда, судьи и те специалисты, которые там вокруг них работают, вертятся и в жизни и прочее), в стране больше нет. Я не в обиду кому-то это говорю, — сказал глава государства. — И дополнительно к этому были подключены наши специалисты. Допустим, парламентарии наши, председатели комиссий. Это тоже наши специалисты — самые-самые. Работники в исполнительных органах власти, Администрации Президента. Крупнее специалистов нет. Вот они все наверху, которые обладают опытом, знаниями и так далее».

«Более того, была создана рабочая группа, куда были включены аксакалы, которые знают жизнь, прошли эту жизнь, которые могут анализировать и что-то говорить. Ну и Конституционная комиссия. Она разноплановая. Здесь люди всякие — от молодежи до седины люди. В чем можно нас упрекнуть? Я имею в виду наверху, которые вырабатывали эти изменения. Ни в чем», — подчеркнул белорусский лидер.

Далее проект обновленной Конституции был представлен гражданам для всенародного обсуждения, чтобы этот процесс был абсолютно демократичным. «Мы предложили народу сделать свои выводы, покритиковать, высказаться. Получили более 7 тыс. предложений и замечаний — от совершенно смешных до серьезных замечаний. И уже вот эта «кухня» специалистов все это переварила, и кое-где сегодня пришлось нам внести дополнения в тот проект, который мы предлагали. И это еще не все. Окончательный проект будет внесен Президентом на референдум», — заявил Александр Лукашенко.

«Вот такой процесс — ответственный, серьезный. И правильно здесь наши политологи заявляют: ни в одном государстве мира такого процесса не было. И вряд ли будет. Ни в одном. Даже в нашей братской России. Мы, используя уже опыт России, сделали это шире, всенародно: пожалуйста, создавайте для себя Конституцию», — резюмировал белорусский лидер.